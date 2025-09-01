Rajasthan Assembly Session: विधेयकों की लगेगी झड़ी, पेश होंगे ये 6 बिल; एक संशोधित आएगा

3. महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति: कारखाना अधिनियम 1948 केन्दीय अधिनियम में संशोधन कर कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 आएगा। इसमें श्रमिकों के साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटों में उनकी दैनिक कार्य अ​वधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे की जाएगी। ऐसे ही विश्राम से पूर्व कार्य की अधिकतम अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे की जाएगी। साथ कार्यस्थल पर अधिकतम समय सीमा साढ़े दस घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे होगी। तिमाही में ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 144 घंटे की पाएगी। इन कार्यों के लिए श्रमिक की सहमति आवश्यक होगी। महिला श्रमिकों को रात्रि कालीन पारी सायं 7 बजे के बाद एवं 6 बजे से पूर्व कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी।