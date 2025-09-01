Monsoon Session : राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से, विधेयकों पर तीखी बहस के आसार

Monsoon Session Today : राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र में जहां सरकार की भूजल, कोचिंग, रिम्स, महिलाओं को कारखानों में रात को काम करने की छूट देने और मत्स्य अपराधों सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की योजना है।
इनमें प्रवर समिति को पिछली बार भेजे गए तीन विधेयक भी शामिल हैं। राजस्थान सरकार प्रयास करेगी कि विधायी कार्यवाही सुचारू रूप से पूरा हो जाए, वहीं विपक्ष संकेत दे चुका है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरा जाएगा। ऐसे में सत्र सत्तापक्ष और विपक्ष की राजनीतिक ताकत का भी इम्तिहान साबित होगा।
विपक्ष की रणनीति में पंचायत-निकाय और छात्रसंघ चुनाव, एसआई भर्ती, बिजली के स्मार्ट मीटर, अतिवृष्टि से नुकसान, विधायक कोटे की सड़कों में भेदभाव, स्कूली छात्रों की मौत, खाद की कमी और महिलाओं पर अपराध की बढ़ती घटनाएं प्रमुख मुद्दे रहेंगे।
इसके अलावा स्वामी विवेकानंद छात्रवृति योजना में कटौती, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी आक्रामकता दिखाने की तैयारी है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष का जोर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस कराने पर रहेगा।
सत्तापक्ष ने विपक्ष के प्रहार का जवाब देने के लिए रणनीति बना ली है। मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधायकों को सदन में विपक्ष की हर आक्रामकता के जवाब की तैयारी करने को कहा हैं।
सरकार की मंशा, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अगुवाई में सरकार की मंशा रहेगी कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहे और विधेयकों पर सार्थक चर्चा हो।