Monsoon Session : राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से, विधेयकों पर तीखी बहस के आसार

इनमें प्रवर समिति को पिछली बार भेजे गए तीन विधेयक भी शामिल हैं। राजस्थान सरकार प्रयास करेगी कि विधायी कार्यवाही सुचारू रूप से पूरा हो जाए, वहीं विपक्ष संकेत दे चुका है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरा जाएगा। ऐसे में सत्र सत्तापक्ष और विपक्ष की राजनीतिक ताकत का भी इम्तिहान साबित होगा।