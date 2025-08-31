Rajasthan : पीएमओ से आया पत्र, हरकत में आई राजस्थान सरकार, जानें ऐसा क्या हुआ

Rajasthan : कोटा के जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की ओर से यूजीसी नियमों की पालना नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र आने के बाद राज्य सरकार निजी विश्वविद्यालयों को लेकर एक बार फिर हरकत में आ गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने नियमों की पालना के लिए निजी विश्वविद्यालयों पर सख्ती शुरू कर दी है। इसके लिए निजी विश्वविद्यालय को पत्र भेजकर सहायक आचार्यों को यूजीसी मापदंडों के अनुसार वेतन देने और सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।