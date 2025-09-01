Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: विधानसभा सत्र से पहले सामने आई जन आकांक्षाएं, जानें किस जिले की क्या है मांग?

District Wise Public Demand: सामने आया कि हर जिले के पास एक बड़ी जन आकांक्षा है-कहीं पानी की आपूर्ति, कहीं अस्पताल का भवन, कहीं उद्योग-रोजगार और कहीं ट्रैफिक व सड़कें। जनता चाहती है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो और समाधान की दिशा निकले।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 01, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Assembly Session 2025: राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी जनता की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि शोर-शराबे से ऊपर उठकर उनकी असली जरूरतों पर बहस हो। पत्रिका ने प्रदेश के सभी जिलों की पड़ताल की। सामने आया कि हर जिले के पास एक बड़ी जन आकांक्षा है-कहीं पानी की आपूर्ति, कहीं अस्पताल का भवन, कहीं उद्योग-रोजगार और कहीं ट्रैफिक व सड़कें। जनता चाहती है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो और समाधान की दिशा निकले।

शिक्षा और उच्च अध्ययन

कोटाः स्मार्ट सिटी की अधूरी योजनाएं पूरी हों, छात्रों को सुगम यातायात मिले।
प्रतापगढ़ः मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हों।
झालावाड़ः जर्जर स्कूल भवनों की जगह नए निर्माण।
सीकर-झुंझुनूं : रक्षा अकादमी और शिक्षा संस्थानों को सहूलियत।

पर्यावरण और जल संरक्षण

बालोतरा-जोधपुरः लूणी नदी प्रदूषण मुक्त हो।
बीकानेर: खेजड़ी पेड़ कटने पर रोक लगे।
चित्तौड़गढ़ः दुर्ग पर अवैध निर्माण रुके, गंभीरी नदी बचे।
जैसलमेरः सौर ऊर्जा संयंत्र गांवों से दूर लगें।

नए जिले और प्रशासनिक सुविधाएं

डीडवाना-कुचामनः जिला कार्यालय भवन
सलूंबरः जिला मुख्यालय भवन व अस्पताल।
खैरथल-तिजाराः नाम व मुख्यालय पर स्पष्ट निर्णय।
कोटपूतली-बहरोड़ः कार्यालयों में पद व भवन।

स्वास्थ्य सेवाएं

धौलपुरः जिले में विशेषज्ञ डॉक्टर।
ब्यावरः 300 बेड का नया अस्पताल भवन।
उदयपुरः पन्नाधाय जनाना अस्पताल का नया भवन।
हनुमानगढ़ः प्रत्यारोपण सुविधाएं फिर शुरू हों।
सलूंबरः सेटेलाइट अस्पताल की मांग।

पानी और सिंचाई

अजमेरः 24 घंटे जलापूर्ति हो।
नागौरः सिंचाई योजनाएं बढ़ें।
जालौरः जवाई का पानी मिले।
सिरोही: कडाणा बांध से पानी, मंडी व भंडार गृह बने।
बूंदीः चम्बल से पानी मिले।
भरतपुरः गुडगांवा कैनाल में यमुना जल समझौते का पानी पहुंचे।
डूंगरपुरः माही डेम का पानी व बेणेश्वर धाम का विकास।
सीकर-झुंझुनूं : यमुना का जल मिले।

पर्यटन और धरोहर

ब्यावरः देवमाली व टॉडगढ़ अभयारण्य का विकास।
डूंगरपुरः देवसोमनाथ मंदिर व बेणेश्वर धाम का मास्टर प्लान।
जयपुरः ट्रैफिक जाम से मुक्ति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व मेट्रो विस्तार।
पाली: बांडी नदी पर नया पुल।
भीलवाड़ाः रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज।
जैसलमेरः रेल व एयर कनेक्टिविटी से पर्यटन को गति।

आधारभूत ढांचा व कनेक्टिविटी

बांसवाड़ाः रोड कनेक्टिविटी पर फोकस रहे। नेटवर्क का संपूर्ण खाका तैयार हो।
बाड़मेरः हवाई सेवा विस्तार।
श्रीगंगानगरः मिनी सचिवालय व हवाई पट्टी विस्तार।
बांराः ओवरब्रिज निर्माण में तेजी।

उद्योग और रोजगार

दौसाः स्टोन पार्क स्थापित हो।
सवाई माधोपुरः अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट चालू हो।
अलवरः औद्योगिक क्षेत्रों में ढांचा विकसित हो।
टॉकः औद्योगिक इकाइयां बनें, पलायन रुके।
हनुमानगढ़ः सरकारी उपक्रम चालू हों।
राजसमंदः मार्बल उद्योग को राहत मिले।

  • 361.06 घंटे चला 16वीं विधानसभा में सदन, 3 सत्र हुए
  • 147 दिन चली 15वीं विधानसभा पांच साल में

