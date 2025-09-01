Rajasthan: विधानसभा सत्र से पहले सामने आई जन आकांक्षाएं, जानें किस जिले की क्या है मांग?

Rajasthan Assembly Session 2025: राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी जनता की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि शोर-शराबे से ऊपर उठकर उनकी असली जरूरतों पर बहस हो। पत्रिका ने प्रदेश के सभी जिलों की पड़ताल की। सामने आया कि हर जिले के पास एक बड़ी जन आकांक्षा है-कहीं पानी की आपूर्ति, कहीं अस्पताल का भवन, कहीं उद्योग-रोजगार और कहीं ट्रैफिक व सड़कें। जनता चाहती है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो और समाधान की दिशा निकले।