Patwari Suspended: जयपुर जिला कलक्टर ने नियम विरुद्ध नामांतरण पर पटवारी को किया निलंबित

जानकारी के अनुसार, पटवारी अमर मीणा पर कृषि भूमि का नियम विरुद्ध नामांतरण करने की गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले की जांच के बाद शासन स्तर पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत निलंबन आदेश जारी किए गए।