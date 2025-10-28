Pension Fraud: पेंशन धारकों को ठगने का “नया तरीका”, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के नाम पर ऐसे बढ़ा साइबर फ्रॉड

Cyber Security: जयपुर। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने पेंशन धारकों को ठगने के एक नए तरीके को लेकर महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने चेताया है कि साइबर अपराधी अब पेंशन निदेशालय के नाम पर ‘जीवन प्रमाण पत्र अपडेट’ कराने के बहाने वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहे हैं।

उपमहानिरीक्षक पुलिस (साइबर क्राइम) विकास शर्मा ने बताया कि जालसाज स्वयं को पेंशन कार्यालय का कर्मचारी बताकर कॉल करते हैं और बातचीत के दौरान पेंशन धारक की निजी जानकारी जैसे नियुक्ति विवरण, सेवानिवृत्ति तिथि, पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता, पता और नॉमिनी का नाम तक प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद वे जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के नाम पर ओटीपी साझा करने को कहते हैं और फर्जी लिंक या ऐप (जैसे AnyDesk, QuickSupport आदि) भेजकर मोबाइल या कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ले लेते हैं। रिमोट एक्सेस मिलते ही अपराधी बैंक खातों से राशि अन्य फर्जी खातों में ट्रांसफर कर देते हैं।