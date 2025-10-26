Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Water Supply: राजस्थान सरकार का दावा, जल जीवन मिशन में 13 लाख घरों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल

Village Water Supply: राजस्थान में हर घर नल से जल का सपना हुआ साकार, 7,500 गांव हुए लाभान्वित। 10 हजार करोड़ की लागत से मिशन ने ग्रामीण जीवन में लाई बदलाव की नई राह।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 26, 2025

water supply (Photo- Patrika)

water supply (Photo- Patrika)

Jal Jeevan Mission Rajasthan: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक प्रदेश के 7,500 गांवों के 13.10 लाख घरों तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा चुका है। इस पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की लागत आई है। राज्य सरकार की यह उपलब्धि ग्रामीण जीवन में स्थायी परिवर्तन का प्रतीक बन रही है।
यह योजना वर्ष 2019 में केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। राजस्थान जैसे राज्य में, जहां औसतन बारिश कम होती है और भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जल जीवन मिशन लोगों के लिए जीवनरेखा बन गया है।

राज्य में अब तक 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, जिससे लगभग 61.44 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ मिला है। मिशन के अंतर्गत 92.11 लाख नल कनेक्शनों का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 78.12 लाख के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। शेष 13.99 लाख कनेक्शनों के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे।

योजना के तहत 11,347 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 188 वृहद् और 11,159 अन्य योजनाएं शामिल हैं। इनमें से कई योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष तेजी से प्रगति पर हैं।

राजस्थान में जल जीवन मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का अभियान बन चुका है। इससे न केवल स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है, बल्कि ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं, को पानी की तलाश में लगने वाले समय और श्रम से भी मुक्ति मिल रही है। यह मिशन अब ग्रामीण विकास और समृद्धि की नई धारा बन चुका है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, जानें इसलिए आएगी 27-28 अक्टूबर को भारी बारिश
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 07:42 pm

Published on:

26 Oct 2025 07:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Water Supply: राजस्थान सरकार का दावा, जल जीवन मिशन में 13 लाख घरों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बातः फुटपाथों पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

IMD Heavy Rain Alert : राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, यहां हुई बारिश, दो दिन अतिभारी बारिश का अलर्ट

rain alert
जयपुर

Biological Park: जयपुर के इस उद्यान में शेरों की दहाड़ और बाघों का रोमांच, पर्यटकों ने लिया यादगार अनुभव

जयपुर

By-Election: अंता उपचुनाव, अवैध धन, शराब या अन्य वस्तुओं की आवाजाही पर कड़ी निगरानी

जयपुर

एसपीजी 2025 सम्मेलन का भव्य आगाज, भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए जयपुर से उठा नया संकल्प

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.