Water Supply: राजस्थान सरकार का दावा, जल जीवन मिशन में 13 लाख घरों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल

Jal Jeevan Mission Rajasthan: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक प्रदेश के 7,500 गांवों के 13.10 लाख घरों तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा चुका है। इस पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की लागत आई है। राज्य सरकार की यह उपलब्धि ग्रामीण जीवन में स्थायी परिवर्तन का प्रतीक बन रही है।

यह योजना वर्ष 2019 में केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। राजस्थान जैसे राज्य में, जहां औसतन बारिश कम होती है और भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जल जीवन मिशन लोगों के लिए जीवनरेखा बन गया है।