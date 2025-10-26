Water Supply: राजस्थान सरकार का दावा, जल जीवन मिशन में 13 लाख घरों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल

water supply (Photo- Patrika)
Jal Jeevan Mission Rajasthan: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक प्रदेश के 7,500 गांवों के 13.10 लाख घरों तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा चुका है। इस पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की लागत आई है। राज्य सरकार की यह उपलब्धि ग्रामीण जीवन में स्थायी परिवर्तन का प्रतीक बन रही है।
यह योजना वर्ष 2019 में केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। राजस्थान जैसे राज्य में, जहां औसतन बारिश कम होती है और भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जल जीवन मिशन लोगों के लिए जीवनरेखा बन गया है।
राज्य में अब तक 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, जिससे लगभग 61.44 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ मिला है। मिशन के अंतर्गत 92.11 लाख नल कनेक्शनों का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 78.12 लाख के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। शेष 13.99 लाख कनेक्शनों के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे।
योजना के तहत 11,347 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 188 वृहद् और 11,159 अन्य योजनाएं शामिल हैं। इनमें से कई योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष तेजी से प्रगति पर हैं।
राजस्थान में जल जीवन मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का अभियान बन चुका है। इससे न केवल स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है, बल्कि ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं, को पानी की तलाश में लगने वाले समय और श्रम से भी मुक्ति मिल रही है। यह मिशन अब ग्रामीण विकास और समृद्धि की नई धारा बन चुका है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग