Pension Scheme Update : पेंशन योजना पर सरकार के नए आदेश के विरोध में विश्वविद्यालय के शिक्षक, एकसुर में बोले- अनुचित

अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार स्वीकार कर चुकी है कि विश्वविद्यालय और स्वायत्तताशासी संस्थान अकादमिक रूप से स्वायत्त हैं, जबकि उनकी वित्तीय स्वायत्तता पूर्णत: सरकार के अधीन है। ऐसे में विश्वविद्यालयों पर पेंशन का वित्तीय भार डालना अनुचित है। सरकार ने पूर्व में अपने स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया था। अत: अब इस योजना का भार विवि. और अन्य संस्थानों पर डालना अपनी पूर्व घोषित नीति से पीछे हटना है।