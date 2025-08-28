Jaipur: अघोषित कटौती से लोग परेशान और यहां बह गया ‘99085 करोड़’ लीटर पानी, ACE ने जानी हकीकत तो इंजीनियर ने बनाया ये बहाना

जलदाय विभाग के अफसर बिजली कटौती का बहाना गढ़कर प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि टैंकर माफिया की जेबें भर रही हैं और आम आदमी की जेब खाली हो रही है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पानी बांध से यों ही बहाया जा सकता है, तो उसे प्यासे शहरवासियों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? या फिर विभाग की नीति ही यह है कि पानी नहीं, सिर्फ बहाने सप्लाई किए जाएं।