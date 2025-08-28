Patrika LogoSwitch to English

कोटा

मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार: 28-29-30-31 अगस्त से लेकर सितंबर तक भारी बारिश, राजस्थान के लिए आया मौसम विभाग का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने 28-29-30-31 अगस्त से लेकर सितंबर के पहले सप्ताह तक बारिश की चेतावनी जारी की है।

कोटा

Akshita Deora

Aug 28, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Monsoon Heavy Rain Alert: कोटा में बुधवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री दर्ज किया गया। शहर में पिछले 24 घंटे में 6.4 एमएम बरसात दर्ज की गई। मौसम में आर्द्रता 92 फीसदी से घटकर 77 फीसदी रह गई। कोटा में इस बरसाती सीजन में अब तक 1208.8 एमएम बरसात दर्ज की जा चुकी है।

बूंदी जिले के हिण्डोली में सुबह कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। यहां शाम 5 बजे तक 8 मिमी बरसात दर्ज की गई। वहीं बारां के छबड़ा में बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे कुछ अच्छी बरसात हुई। इससे पानी सड़कों पर बह निकला। झालावाड़ में भी हल्की बूंदाबांदी हुई।

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून

राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होता दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना जताई गई है। इससे किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मौसम विभाग ने आगे बताया कि 29 और 30 अगस्त को दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बारिश की रफ्तार और बढ़ेगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 29 से 31 अगस्त के बीच मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी ।

वहीं सितंबर के पहले सप्ताह में भी राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम रहेंगी। लेकिन बाकी हिस्सों में मानसूनी बादल छाए रहेंगे जिससे बारिश होती रहेगी।

Hindi News / Rajasthan / Kota / मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार: 28-29-30-31 अगस्त से लेकर सितंबर तक भारी बारिश, राजस्थान के लिए आया मौसम विभाग का अलर्ट

