मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार: 28-29-30-31 अगस्त से लेकर सितंबर तक भारी बारिश, राजस्थान के लिए आया मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने आगे बताया कि 29 और 30 अगस्त को दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बारिश की रफ्तार और बढ़ेगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 29 से 31 अगस्त के बीच मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी ।