Weather Update: मौसम विभाग ने देर रात फिर दी चेतावनी, अब इन 7 जिलों में अगले 180 मिनट में झमाझम

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। मौसम विज्ञान केन्द्र आज राजस्थान के मौसम को लेकर सुबह ही अलर्ट कर रहा है। शाम पांच बजे तक सात बार अलर्ट जारी कर चुका है। अब एक बार फिर रात्रि नौ-बजे अलर्ट जारी है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान में सात जिलों में तेज बारिश आ सकती है। यह अलर्ट अगले तीन घंटे के लिए है।
मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में अगले तीन घंटे में तेज बारिश व कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके अलवा 12 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
Heavy Rain Warning: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट से सटे क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र (डब्ल्यूएमएल) बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। इसके असर से प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश का दौर तेज होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 अगस्त को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि दक्षिणी हिस्सों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इससे किसानों और आमजन को राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।
29 और 30 अगस्त को दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने का अनुमान है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 29 से 31 अगस्त तक मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।