Weather Update: मौसम विभाग ने देर रात फिर दी चेतावनी, अब इन 7 जिलों में अगले 180 मिनट में झमाझम

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। मौसम विज्ञान केन्द्र आज राजस्थान के मौसम को लेकर सुबह ही अलर्ट कर रहा है। शाम पांच बजे तक सात बार अलर्ट जारी कर चुका है। अब एक बार फिर रात्रि नौ-बजे अलर्ट जारी है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान में सात जिलों में तेज बारिश आ सकती है। यह अलर्ट अगले तीन घंटे के लिए है।

मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में अगले तीन घंटे में तेज बारिश व कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके अलवा 12 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।