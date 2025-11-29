भारत बना डिजिटल सुरक्षा चैंपियन, हर मिनट एक चोरी का फोन हो रहा रिकवर, राजस्थान भी बढ़ रहा तेजी से आगे

Sanchar Saathi: जयपुर. भारत ने डिजिटल सुरक्षा के मामले में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। दूरसंचार विभाग की सुपरहिट पहल "संचारसाथी" ने अक्टूबर 2025 में पहली बार एक महीने में 50,000 से ज्यादा खोए या चोरी हुए स्मार्टफोन बरामद करने का रेकॉर्ड बनाया। कुल मिलाकर अब तक 7 लाख से अधिक फोन अपने असली मालिकों तक पहुंचा दिए हैं। जून से अक्टूबर तक मासिक रिकवरी में 47 प्रतिशत का धमाकेदार उछाल आया है। आज की तारीख में देश में हर मिनट एक से ज्यादा फोन बरामद हो रहा है। यानी 24 घंटे में 1500 से ज्यादा फोन वापस।
टॉप परफॉर्मर राज्य
चोर का खेल खत्म: तकनीक का कमाल
संचार साथी का असली जादू है स्वदेशी CEIR (Central Equipment Identity Register ) सिस्टम। फोन खोया मालिक ने Sanchar Saathi. gov. या ऐप पर IMEI डाला 2 मिनट में फोन पूरे देश में ब्लॉक। चोर या कोई भी नया सिम डाले CEIR तुरंत लोकेशन ट्रैक कर लेता है।
ऑटोमैटिक अलर्ट मालिक और नजदीकी पुलिस स्टेशन को मिलता है। पुलिस पहुंचती है और फोन बरामद करके मालिक को सौंप देती है।
यह पूरी प्रक्रिया रियल-टाइम में होती है। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) और राज्य पुलिस के साथ डेटा शेयरिंग की वजह से अब चोरी के फोन का बाजार लगभग खत्म सा हो गया है। दूरसंचार विभाग की अपील है नया या सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले संचार साथी ऐप से IMEI चेक करें। फोन खो जाए तो तुरंत ब्लॉक करें। यही डिजिटल भारत की असली ताकत है जहां आपका फोन खुद घर लौटकर आता है।
TAFCOP = Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection से चैक करें फोन। ये संचार साथी पोर्टल का एक बहुत तगड़ा फीचर है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं और कोई फोन चोरी का या फेक तो नहीं है।
1. आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं पता करें अक्सर लोग फ्रॉड में आपके आधार से सिम निकलवा लेते हैं।
TAFCOP से 2 मिनट में पता चल जाता है कि आपके नाम पर कितनी सिम तो चल रही हैं।
ऐसे चेक करें https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ पर जाएं या संचार साथी ऐप खोलें TAFCOP → “Know Your Mobile Connections” चुनें अपना मोबाइल नंबर डालें OTP आएगा
स्क्रीन पर सारे नंबर दिख जाएंगे जो आपके नाम पर हैं। जो नंबर आपने नहीं उन्हें Not My Number” करके रिपोर्ट कर दें – वो सिम तुरंत ब्लॉक हो जाएगा।
2. नया या सेकंड-हैंड फोन खरीदने से पहले IMEI चेक करें (ये सबसे जरूरी है )
अगर आप चोरी का या ब्लॉक फोन खरीद लेंगे तो एक दिन अचानक फोन बंद हो जाएगा, पैसा बर्बाद
TAFCOP से IMEI चेक करने का तरीका (2 मिनट का काम)
फोन के डायल पैड पर *#06# डायल करें → 15 अंकों का IMEI नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा
संचार साथी वेबसाइट या ऐप खोलें
TAFCOP सेक्शन में “Know Your Mobile” या “IMEI Verification” चुनें
IMEI नंबर डालें + कैप्चा भरें
सब्मिट करें
GREEN →फोन बिल्कुल साफ है, खरीद लो
RED / BLACKLISTED→ फोन चोरी या खोया हुआ रिपोर्ट हुआ है, बिल्कुल मत खरीदो
REY / DUPLICATE → IMEI क्लोन है, फ्रॉड फोन है
ये सुविधा फ्री है और तुरंत रिजल्ट देती है।
नया फोन भी हो या पुराना, पहले TAFCOP से IMEI चेक करो, फिर ही पैसे दो! लिंक: https://sancharsaathi.gov.in/sfc/
