भारत बना डिजिटल सुरक्षा चैंपियन, हर मिनट एक चोरी का फोन हो रहा रिकवर, राजस्थान भी बढ़ रहा तेजी से आगे

Sanchar Saathi: जयपुर. भारत ने डिजिटल सुरक्षा के मामले में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। दूरसंचार विभाग की सुपरहिट पहल "संचारसाथी" ने अक्टूबर 2025 में पहली बार एक महीने में 50,000 से ज्यादा खोए या चोरी हुए स्मार्टफोन बरामद करने का रेकॉर्ड बनाया। कुल मिलाकर अब तक 7 लाख से अधिक फोन अपने असली मालिकों तक पहुंचा दिए हैं। जून से अक्टूबर तक मासिक रिकवरी में 47 प्रतिशत का धमाकेदार उछाल आया है। आज की तारीख में देश में हर मिनट एक से ज्यादा फोन बरामद हो रहा है। यानी 24 घंटे में 1500 से ज्यादा फोन वापस।