PM किसान योजना: दिवाली से पहले 21वीं किस्त के रिलीज को लेकर जानें लेटेस्ट जानकारी, मिलेगी राहत या करना होगा इंतजार?

PM Kisan Yojana (Patrika File Photo)
PM Kisan Yojana: देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रिलीज को लेकर माहौल गर्म है और दिवाली से पहले इसे किसानों के खातों में भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है।
बता दें कि पिछले साल यह किस्त अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी की गई थी। लेकिन इस बार अब तक केवल कुछ राज्यों के किसानों को ही इसका लाभ मिल पाया है। ऐसे में बाकी किसान यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके खाते में दो हजार रुपए की अगली किस्त कब आएगी।
सरकार ने अब तक पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण किसानों को हुए नुकसान के मद्देनजर केंद्र ने राहत स्वरूप यह राशि पहले ही भेज दी। अब बाकी राज्यों के किसान भी यह उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली से पहले उनकी किस्त भी उनके खातों में पहुंचे।
राजस्थान की बात करें तो यहां पीएम किसान सम्मान निधि में 77 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। पिछले साल 20वीं किस्त के तहत इन किसानों के खातों में 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर लाभार्थी को साल में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो दो हजार की तीन किस्तों में वितरित होते हैं।
देशभर में अब तक 12 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जाती है, बिना किसी बिचौलिया या अतिरिक्त शुल्क के। अब तक कुल 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसानों में 21वीं किस्त के आने को लेकर काफी उत्सुकता है।
जहां तक 21वीं किस्त की तारीख का सवाल है, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के मुताबिक यह किस्त दिवाली से पहले, यानी 20 अक्टूबर 2025 तक, जारी की जा सकती है। पिछले साल 15 नवंबर को और 2023 में 5 अक्टूबर को किस्त जारी की गई थी। इसलिए इस बार भी इसी समय सीमा के भीतर भुगतान की संभावना बनी हुई है।
किसानों के लिए एक जरूरी चेतावनी यह है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा, यदि बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, आईएफएससी कोड गलत है, या अकाउंट बंद है, तो भी भुगतान नहीं होगा। कभी-कभी आवेदन के दौरान गलत जानकारी या दस्तावेज जमा करने के कारण भी किस्त रोक दी जाती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी बैंक डिटेल्स और आधार लिंकिंग को एक बार फिर चेक कर लें।
किसानों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अपनी स्थिति Beneficiary List में चेक करें। इसके लिए pmkisan.gov.in पर जाकर ‘Kisan Corner’ सेक्शन में ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें। इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन कर ‘रिपोर्ट प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। यदि आपकी जानकारी सही है और नाम सूची में दिख रहा है, तो समझिए कि आपकी किस्त जल्द ही ट्रांसफर की जाएगी।
कुल मिलाकर, पीएम किसान योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा है। इस योजना से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि खेती और जीवन यापन में भी मदद मिलती है। किसानों की यह उम्मीद है कि दिवाली से पहले उन्हें 21वीं किस्त मिल जाएगी और यह उनके लिए राहत और उत्साह का कारण बनेगी।
