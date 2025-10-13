Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

PM किसान योजना: दिवाली से पहले 21वीं किस्त के रिलीज को लेकर जानें लेटेस्ट जानकारी, मिलेगी राहत या करना होगा इंतजार?

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त के रिलीज को लेकर किसानों में उत्सुकता बढ़ गई है। दिवाली से पहले इसे जारी करने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को राहत मिलेगी या उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, इस खबर में जान लें पूरा अपडेट।

3 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 13, 2025

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana (Patrika File Photo)

PM Kisan Yojana: देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के रिलीज को लेकर माहौल गर्म है और दिवाली से पहले इसे किसानों के खातों में भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है।


बता दें कि पिछले साल यह किस्त अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी की गई थी। लेकिन इस बार अब तक केवल कुछ राज्यों के किसानों को ही इसका लाभ मिल पाया है। ऐसे में बाकी किसान यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके खाते में दो हजार रुपए की अगली किस्त कब आएगी।


इन राज्यों के किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर


सरकार ने अब तक पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण किसानों को हुए नुकसान के मद्देनजर केंद्र ने राहत स्वरूप यह राशि पहले ही भेज दी। अब बाकी राज्यों के किसान भी यह उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली से पहले उनकी किस्त भी उनके खातों में पहुंचे।


राजस्थान में कितने किसान हैं पंजीकृत


राजस्थान की बात करें तो यहां पीएम किसान सम्मान निधि में 77 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। पिछले साल 20वीं किस्त के तहत इन किसानों के खातों में 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर लाभार्थी को साल में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो दो हजार की तीन किस्तों में वितरित होते हैं।


देशभर में अब तक 12 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जाती है, बिना किसी बिचौलिया या अतिरिक्त शुल्क के। अब तक कुल 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसानों में 21वीं किस्त के आने को लेकर काफी उत्सुकता है।


21वीं किस्त पर क्या है अपडेट


जहां तक 21वीं किस्त की तारीख का सवाल है, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के मुताबिक यह किस्त दिवाली से पहले, यानी 20 अक्टूबर 2025 तक, जारी की जा सकती है। पिछले साल 15 नवंबर को और 2023 में 5 अक्टूबर को किस्त जारी की गई थी। इसलिए इस बार भी इसी समय सीमा के भीतर भुगतान की संभावना बनी हुई है।


किसानों के लिए जरूरी चेतावनी


किसानों के लिए एक जरूरी चेतावनी यह है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा, यदि बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, आईएफएससी कोड गलत है, या अकाउंट बंद है, तो भी भुगतान नहीं होगा। कभी-कभी आवेदन के दौरान गलत जानकारी या दस्तावेज जमा करने के कारण भी किस्त रोक दी जाती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी बैंक डिटेल्स और आधार लिंकिंग को एक बार फिर चेक कर लें।


किसानों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अपनी स्थिति Beneficiary List में चेक करें। इसके लिए pmkisan.gov.in पर जाकर ‘Kisan Corner’ सेक्शन में ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें। इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन कर ‘रिपोर्ट प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। यदि आपकी जानकारी सही है और नाम सूची में दिख रहा है, तो समझिए कि आपकी किस्त जल्द ही ट्रांसफर की जाएगी।


कुल मिलाकर, पीएम किसान योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा है। इस योजना से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि खेती और जीवन यापन में भी मदद मिलती है। किसानों की यह उम्मीद है कि दिवाली से पहले उन्हें 21वीं किस्त मिल जाएगी और यह उनके लिए राहत और उत्साह का कारण बनेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में सैकड़ों किसानों को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, जिम्मेदारों ने कर दी बड़ी गड़बड़ी
भीलवाड़ा
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / PM किसान योजना: दिवाली से पहले 21वीं किस्त के रिलीज को लेकर जानें लेटेस्ट जानकारी, मिलेगी राहत या करना होगा इंतजार?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur में ‘गौमांस वाली चिप्स’ की बिक्री से हड़कंप! पुलिस ने दुकान सील कर सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे

जयपुर

Rajasthan Electricity : महंगी बिजली से राजस्थान के उद्यमी परेशान, स्टील-प्लास्टिक सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित

Rajasthan Entrepreneurs are Troubled by Expensive Electricity steel-plastic sector is most affected
जयपुर

Jaipur News: पर्यटन सीजन में तीसरी लेपर्ड सफारी में सन्नाटा, 4 महीने बाद भी शुरू नहीं हुई ऑनलाइन बुकिंग

जयपुर

राजेंद्र राठौड़ ने कहा ‘मुझे और सतीश पूनिया को सियासत की सीढ़ी पर सांप ने डस लिया’, जानें फिर मदन राठौड़ व जूली ने क्या कहा?

Satish Poonia Book Release Program Rajendra Rathod said know what Madan Rathod and Julie said
जयपुर

जयपुर-अजमेर हाइवे पर सड़क हादसा, सड़क पर पाम ऑयल से फिसली एंबुलेंस, 2 की मौके पर दर्दनाक मौत, तीन लोग घायल

Jaipur-Ajmer Highway Road Accident
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.