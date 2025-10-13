PM किसान योजना: दिवाली से पहले 21वीं किस्त के रिलीज को लेकर जानें लेटेस्ट जानकारी, मिलेगी राहत या करना होगा इंतजार?



किसानों के लिए एक जरूरी चेतावनी यह है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा, यदि बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, आईएफएससी कोड गलत है, या अकाउंट बंद है, तो भी भुगतान नहीं होगा। कभी-कभी आवेदन के दौरान गलत जानकारी या दस्तावेज जमा करने के कारण भी किस्त रोक दी जाती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी बैंक डिटेल्स और आधार लिंकिंग को एक बार फिर चेक कर लें।