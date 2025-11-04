Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

PM Kisan Yojana: राजस्थान में 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज, इसी हफ्ते मिलेगा पैसा!

PM Kisan Yojana: राजस्थान के 80 लाख से अधिक किसानों समेत देशभर के किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा जल्द आने की उम्मीद है। लाभार्थी किसान समय रहते अपनी e-KYC, आधार लिंकिंग और बैंक डिटेल्स की जांच कर लें।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 04, 2025

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana (Patrika File Photo)

PM Kisan Yojana: राजस्थान समेत देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।


केंद्र सरकार ने इस बार कुछ राज्यों के किसानों को राहत के तौर पर एडवांस में किस्त जारी की है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों को 2000 रुपये की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र ने एडवांस राहत के तौर पर यह कदम उठाया।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana - खाते में कब आएंगे 21वीं किस्त

रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार इस बार 5 नवंबर या नवंबर के पहले हफ्ते में 2000 रुपए की अगली किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल तारीख घोषित नहीं की गई है। राजस्थान समेत देशभर के किसान बेसब्री से इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं।


अब तक जारी हो चुकी हैं 20 किस्तें


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। सरकार अब तक 20 किस्तें जारी कर चुकी है और अब 21वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है।


किन किसानों को मिलेगा लाभ?


इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है, यानी किसान भूमि का मालिक होना चाहिए।


निम्न वर्ग के किसान योजना के दायरे से बाहर रहेंगे


-संस्थागत भूमि मालिक (जैसे ट्रस्ट या कंपनी)
-जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है (ग्रुप D को छोड़कर)
-पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर या जिला प्रमुख
-जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है
-जिन्होंने पिछले साल आयकर रिटर्न भरा है
-डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए या आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स


इन कारणों से रुक सकती है किस्त


अगर किसानों ने अभी तक e-KYC पूरी नहीं की है तो उनकी अगली किस्त रुक सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि बिना e-KYC भुगतान नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसान का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, IFSC कोड गलत है या अकाउंट बंद हो गया है, तो भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। कुछ किसानों के आवेदन में गलत जानकारी होने के कारण भी उनकी किस्त अटक सकती है।


ऐसे करें Beneficiary List में अपना नाम चेक


-वेबसाइट pmkisan.gov.in या https://pmkisan.gov.in पर जाएं
-Farmer Corner में जाकर Beneficiary List पर क्लिक करें
-अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें
-Get Report पर क्लिक करें
अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो अगली किस्त जारी होते ही आपके खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे

ये भी पढ़ें

Holiday: 11 नवंबर का संवैतनिक अवकाश, 48 घंटे का सूखा दिवस घोषित, जानें अंता विधानसभा उपचुनाव की लेटेस्ट अपडेट
बारां
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 03:51 pm

Published on:

04 Nov 2025 03:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / PM Kisan Yojana: राजस्थान में 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज, इसी हफ्ते मिलेगा पैसा!

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: मरने के 13 साल बाद न्यायाधीश को मिला न्याय, पहले पत्नी फिर बेटे ने लड़ा केस, राज्यपाल का आदेश हुआ रद्द

Court Judgement
जयपुर

देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?

Tarot Card Reading 5 November 2025
राशिफल

Jaipur Dumper Accident: कौन है वो डंपर ड्राइवर? जिसने जयपुर में ​सड़क पर बिछा दी 14 लाशें

Jaipur-accident-dumper-driver-name
जयपुर

Jaipur: नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत, 5 घंटे जांच के बाद सीबीएसई-शिक्षा विभाग के हाथ लगी चौंकाने वाली जानकारी

Neerja Modi School student dies
जयपुर

घोषणा पत्र: लोकलुभावन बनाम वित्तीय अनुशासन

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.