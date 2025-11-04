PM Kisan Yojana: राजस्थान में 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज, इसी हफ्ते मिलेगा पैसा!



अगर किसानों ने अभी तक e-KYC पूरी नहीं की है तो उनकी अगली किस्त रुक सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि बिना e-KYC भुगतान नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसान का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, IFSC कोड गलत है या अकाउंट बंद हो गया है, तो भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। कुछ किसानों के आवेदन में गलत जानकारी होने के कारण भी उनकी किस्त अटक सकती है।