PM Kisan Yojana: राजस्थान में 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज, इसी हफ्ते मिलेगा पैसा!

PM Kisan Yojana: राजस्थान समेत देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने इस बार कुछ राज्यों के किसानों को राहत के तौर पर एडवांस में किस्त जारी की है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों को 2000 रुपये की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र ने एडवांस राहत के तौर पर यह कदम उठाया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार इस बार 5 नवंबर या नवंबर के पहले हफ्ते में 2000 रुपए की अगली किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल तारीख घोषित नहीं की गई है। राजस्थान समेत देशभर के किसान बेसब्री से इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। सरकार अब तक 20 किस्तें जारी कर चुकी है और अब 21वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है।
इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है, यानी किसान भूमि का मालिक होना चाहिए।
-संस्थागत भूमि मालिक (जैसे ट्रस्ट या कंपनी)
-जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है (ग्रुप D को छोड़कर)
-पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर या जिला प्रमुख
-जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है
-जिन्होंने पिछले साल आयकर रिटर्न भरा है
-डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए या आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स
अगर किसानों ने अभी तक e-KYC पूरी नहीं की है तो उनकी अगली किस्त रुक सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि बिना e-KYC भुगतान नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसान का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, IFSC कोड गलत है या अकाउंट बंद हो गया है, तो भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। कुछ किसानों के आवेदन में गलत जानकारी होने के कारण भी उनकी किस्त अटक सकती है।
-वेबसाइट pmkisan.gov.in या https://pmkisan.gov.in पर जाएं
-Farmer Corner में जाकर Beneficiary List पर क्लिक करें
-अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें
-Get Report पर क्लिक करें
अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो अगली किस्त जारी होते ही आपके खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे
