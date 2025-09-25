PM के राजस्थान आगमन से पहले डोटासरा ने सरकार को घेरा… आदिवासी अस्मिता से लेकर किसानों तक उठाये सवाल…

अतिवृष्टि से हुए फ़सल ख़राबे के बाद किसान अपने बीमा और मुआवज़े के हक के लिए सड़कों पर धरने देने को मजबूर हैं। सूरतगढ़ क्षेत्र में किसान 230 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम के लिए धरने पर बैठे हैं। श्रीगंगानगर, झालावाड़, डूंगरपुर हर जगह किसान सड़कों पर है। प्रदेशभर में डीएपी खाद की किल्लत है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में 50,000 कट्टों की मांग पर महज 2,500 कट्टों की आपूर्ति ही की गई है। बाजरे की MSP पर खरीद की गारंटी भी जुमला बनकर रह गई है, किसानों को प्रति क्विंटल ₹600 का नुकसान हो रहा है। प्रदेशभर में 1.90 लाख बेरोजगार भत्ते के लिए तरस रहे हैं, करीब 6 महीने से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है।