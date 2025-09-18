Jaipur: 12 साल की बेटी से अश्लील हरकतें करने से पिता ने टोका, बैट मारकर कर दिया मर्डर

कुछ देर के बाद जस्सी वापस लौटा। उसके बाद क्रिकेट बैट था। उसने बच्ची के पिता को घर के बाहर बुलाया और आते ही सिर पर पूरी ताकत से बैट से प्रहार किया। वह वहीं अचेत हो गया। उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। परिवार और आसपास के लोग बच्ची के पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी और बिना समय गवाएं आरोपी को दबोच लिया गया।