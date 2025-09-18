Patrika LogoSwitch to English

Jaipur: 12 साल की बेटी से अश्लील हरकतें करने से पिता ने टोका, बैट मारकर कर दिया मर्डर

Brutal Murder With A Cricket Bat In Jaipur: ट्रांसपोर्ट नगर इलाके के नजदीक रहने वाला जस्सी सरदार अक्सर उस व्यक्ति से शराब खरीदता था। मंगलवार को देर रात जब जस्सी सरदार शराब के ठेके पर पहुंचा तो पता चला कि वह बंद हो गया।

Sep 18, 2025

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर के गलता गेट इलाके से बड़ी खबर है। पुलिस ने हत्या और पोक्सो के आरोपी को अरेस्ट किया है। उसके खिलाफ हत्या और पोक्सो एक्ट की धाराएं लगी हैं। आरोपी के साथ और भी कोई था क्या… इस बारे में भी पुलिस पड़ताल कर रही है। मामला बेहद ही हैरान करने वाला है।

मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार देर रात की है। जिस व्यक्ति की हत्या की गई वह ठेके से देसी शराब लाकर बेचता था। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके के नजदीक रहने वाला जस्सी सरदार अक्सर उस व्यक्ति से शराब खरीदता था। मंगलवार को देर रात जब जस्सी सरदार शराब के ठेके पर पहुंचा तो पता चला कि वह बंद हो गया। इस पर उसने शराब लेने के लिए उसी व्यक्ति को तलाश करना शुरू किया जिससे वह अक्सर शराब लेता था।

देर रात गलता गेट इलाके में वह व्यक्ति जस्सी को मिला। जस्सी ने उससे शराब मांगी तो उसने कहा कि अभी नहीं है खत्म हो गई है। इस पर जस्सी गुस्सा हो गया। वहां नजदीक ही व्यक्ति की बारह साल की बेटी खड़ी थी, जस्सी उससे अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची के पिता ने उसे रोका तो जस्सी ने देख लेने की धमकी दी और उस समय वहां से चला गया।

कुछ देर के बाद जस्सी वापस लौटा। उसके बाद क्रिकेट बैट था। उसने बच्ची के पिता को घर के बाहर बुलाया और आते ही सिर पर पूरी ताकत से बैट से प्रहार किया। वह वहीं अचेत हो गया। उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। परिवार और आसपास के लोग बच्ची के पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी और बिना समय गवाएं आरोपी को दबोच लिया गया।

18 Sept 2025 08:16 am

