सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित होंगे प्रदेश के पीएम श्री विद्यालय

PM SHRI Schools: जयपुर. प्रदेश के पीएमश्री विद्यालय सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित होंगे। यानी भवनों का कायाकल्प करने के साथ ही विद्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इनमें पढऩे वाले बच्चों पर शिक्षण के साथ ही गीत-संगीत, वाद्य यंत्रों, खेलों सहित अन्य गतिविधियों पर भी फोकस किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से 21वीं सदी के विकसित भारत की कल्पना को साकार किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए विभाग ने बजट स्वीकृत कर दिया है। राजस्थान में पीएम श्री योजना के तहत 639 सरकारी विद्यालयों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें पहले चरण में 402 और दूसरे चरण में 237 स्कूलों का चयन हुआ है।