जयपुर

Jaipur: 13 साल की नाबलिग से स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर ने की छेड़छाड़, भागकर घर पहुंची बच्ची ने मां को बताई सारी बात, मामला दर्ज

पीड़िता एक प्राइवेट स्कूल की 8th क्लास की स्टूडेंट है और रोज स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग लेने जाती है। गुरुवार शाम को जब वह अकेली थी तब डायरेक्टर ने उससे छेड़छाड़ की।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 08, 2025

Minor Girl Rape Case
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

जयपुर के एक पुलिस थाने में स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप में मामला में दर्ज किया है। दरअसल डायरेक्टर पर एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही 13 साल की नाबलिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप है।

घर पहुंचकर मां को बताई सारी बात

पीड़िता एक प्राइवेट स्कूल की 8th क्लास की स्टूडेंट है और रोज स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग लेने जाती है। गुरुवार शाम को जब वह अकेली थी तब डायरेक्टर ने उससे छेड़छाड़ की। डर के मारे बच्ची वहां से भाग निकली और सीधे अपने घर पहुंच गई और पूरी घटना अपनी मां को बताई।

मामला दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजन बच्ची को लेकर करणी विहार थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार बच्ची का बयान दर्ज कर लिया है। अब स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है ताकि घटना की पुष्टि हो सके। जिसके बाद वहां मौजूद स्टाफ, कोच और अन्य लोगों से भी पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

08 Sept 2025 02:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: 13 साल की नाबलिग से स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर ने की छेड़छाड़, भागकर घर पहुंची बच्ची ने मां को बताई सारी बात, मामला दर्ज

