Jaipur: 13 साल की नाबलिग से स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर ने की छेड़छाड़, भागकर घर पहुंची बच्ची ने मां को बताई सारी बात, मामला दर्ज

पीड़िता एक प्राइवेट स्कूल की 8th क्लास की स्टूडेंट है और रोज स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग लेने जाती है। गुरुवार शाम को जब वह अकेली थी तब डायरेक्टर ने उससे छेड़छाड़ की। डर के मारे बच्ची वहां से भाग निकली और सीधे अपने घर पहुंच गई और पूरी घटना अपनी मां को बताई।