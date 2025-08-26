Police Action Plan: राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सरकार का बड़ा फोकस, बनाए 5 बड़े एक्शन प्लान

Law and order rajasthan: जयपुर. प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने उदयपुर रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक करीब आठ घंटे तक ली। इसमें अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग की गुणवत्ता, साइबर क्राइम, सडक़ सुरक्षा और अवैध शराब कारोबार पर विशेष फोकस किया गया।