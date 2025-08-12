‘वोट चोरी’ पर बीजेपी-कांग्रेस में सियासी घमासान, सचिन पायलट के आरोपों से गरमाया माहौल

जयपुर। देश की राजनीति इस समय एक बार फिर गर्म है और मुद्दा 'वोट चोरी' का है। कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि देश में लाखों वोटों में धांधली हुई है। पायलट का कहना है कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, लेकिन भाजपा आयोग की प्रवक्ता बनती नजर आ रही है।