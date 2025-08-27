Rajasthan Politics: खाद पर सियासी जंग; सीएम भजनलाल शर्मा ने पेश किए आंकड़े, अशोक गहलोत के आरोपों को किया खारिज

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि, 'डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। किसानों को यूरिया और डीएपी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भरतपुर, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां किसान आठ-आठ घंटे लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं।