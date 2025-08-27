Rajasthan Assembly Session: सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष, विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का 10 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों में भाजपा नेताओं की सहमति पर काम करने और विकास कार्यों में भेदभाव, जल्द पंचायत-निकाय और छात्रसंघ चुनाव कराने, स्कूल दुर्घटना में बच्चों की मौत और जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत करवाने, स्मार्ट मीटर पर जनता में आक्रोश, अतिवृष्टि और फसल खराबे के साथ ही मकान व अन्य हुए नुकसान पर मुआवजा, किसानों को खाद-बीज को लेकर हो रही परेशानी के साथ ही कानून व्यवस्था व स्वामी विवेकानंद छात्रवृति योजना में कटौती के मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा।