Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Assembly Session: सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष, विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार

Rajasthan Assembly Session: राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, जहां विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस 10 करोड़ की सड़कों से लेकर किसानों की समस्याओं तक, कई अहम मुद्दों को उठाएगी। ऐसे में इस सत्र के दौरान हंगामा होने की संभावना बनती दिख रही है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 27, 2025

Rajasthan Assembly Session
राजस्थान विधानसभा सत्र-फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का एक सितंबर से शुरू हो रहे सत्र में सत्तापक्ष को घेरने को लेकर विपक्ष ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस सत्र में जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। उन्हीं विषयों को लेकर विपक्ष के वरिष्ठ विधायकों ने सरकार से सवाल भी पूछे हैं।

मुख्य रूप से विपक्षी कांग्रेस पार्टी के विधायक इन दिनों राजनीतिक बयानों में चल रहे छह से सात मुद्दों को ही जोरशोर से विधानसभा सत्र में उठाने की तैयारी में हैं। सत्र के पहले दिन शाम को विधायक दल की बैठक भी बुलाए जाने की तैयारी चल रही है।

ये भी पढ़ें

Trump 50 Percent Tariff : ट्रंप का 50 फीसदी टैरिफ आज से लागू, राजस्थान पर होगा जबरदस्त असर, 7 लाख लोगों के रोजगार पर भारी संकट
जयपुर
Trump 50 Percent Tariff Applicable Today Rajasthan Tremendous Effect 7 lakh People Jobs in Big Trouble

टीकाराम जूली की अध्यक्षता में होगी बैठक

करीब एक पखवाड़े चलने वाले सत्र को लेकर माना जा रहा है कि आठ से दस बैठकें होंगी। ऐसे में कांग्रेस कुछ प्रमुख बड़े मुद्दों पर ज्यादा फोकस रखेगी। इसके लिए वरिष्ठ विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि कौन किस मुद्दे को उठाने को लेकर शुरुआत करेगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में होने वाली विधायक दल की बैठक में निर्णय हो सकता है।

इन मुद्दों पर रहेगा खास फोकस

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का 10 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों में भाजपा नेताओं की सहमति पर काम करने और विकास कार्यों में भेदभाव, जल्द पंचायत-निकाय और छात्रसंघ चुनाव कराने, स्कूल दुर्घटना में बच्चों की मौत और जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत करवाने, स्मार्ट मीटर पर जनता में आक्रोश, अतिवृष्टि और फसल खराबे के साथ ही मकान व अन्य हुए नुकसान पर मुआवजा, किसानों को खाद-बीज को लेकर हो रही परेशानी के साथ ही कानून व्यवस्था व स्वामी विवेकानंद छात्रवृति योजना में कटौती के मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक

दूसरी तरफ एक सितम्बर से शुरू हो रहे सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विपक्ष ने भी इस बार सत्र में कई मुद्दे उठाने की तैयारी कर रखी है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र सुचारू रूप से चले इस पर बैठक में चर्चा होगी।

बैठक में ये बड़े नेता होंगे शामिल

बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: राजस्थान के 5 दागी नेताओं पर कोर्ट की सुप्रीम सख्ती, कहीं से नहीं मिली राहत
जयपुर
5 tainted leaders of Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 09:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Assembly Session: सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष, विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.