Rajasthan Assembly Session: सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष, विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का एक सितंबर से शुरू हो रहे सत्र में सत्तापक्ष को घेरने को लेकर विपक्ष ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस सत्र में जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। उन्हीं विषयों को लेकर विपक्ष के वरिष्ठ विधायकों ने सरकार से सवाल भी पूछे हैं।
मुख्य रूप से विपक्षी कांग्रेस पार्टी के विधायक इन दिनों राजनीतिक बयानों में चल रहे छह से सात मुद्दों को ही जोरशोर से विधानसभा सत्र में उठाने की तैयारी में हैं। सत्र के पहले दिन शाम को विधायक दल की बैठक भी बुलाए जाने की तैयारी चल रही है।
करीब एक पखवाड़े चलने वाले सत्र को लेकर माना जा रहा है कि आठ से दस बैठकें होंगी। ऐसे में कांग्रेस कुछ प्रमुख बड़े मुद्दों पर ज्यादा फोकस रखेगी। इसके लिए वरिष्ठ विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि कौन किस मुद्दे को उठाने को लेकर शुरुआत करेगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में होने वाली विधायक दल की बैठक में निर्णय हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का 10 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों में भाजपा नेताओं की सहमति पर काम करने और विकास कार्यों में भेदभाव, जल्द पंचायत-निकाय और छात्रसंघ चुनाव कराने, स्कूल दुर्घटना में बच्चों की मौत और जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत करवाने, स्मार्ट मीटर पर जनता में आक्रोश, अतिवृष्टि और फसल खराबे के साथ ही मकान व अन्य हुए नुकसान पर मुआवजा, किसानों को खाद-बीज को लेकर हो रही परेशानी के साथ ही कानून व्यवस्था व स्वामी विवेकानंद छात्रवृति योजना में कटौती के मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा।
दूसरी तरफ एक सितम्बर से शुरू हो रहे सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विपक्ष ने भी इस बार सत्र में कई मुद्दे उठाने की तैयारी कर रखी है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र सुचारू रूप से चले इस पर बैठक में चर्चा होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया गया है।