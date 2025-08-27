Rajasthan Politics: राजस्थान के 5 दागी नेताओं पर कोर्ट की सुप्रीम सख्ती, कहीं से नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी और न्यायाधीश विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार से दो सप्ताह में यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या तत्कालीन विधायक पुखराज गर्ग व इंदिरा बावरी के विरुद्ध केस की वापसी के चार साल पुराने मामले में सरकार अब भी सुनवाई चाहती है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 25 अगस्त 2019 को भीड़ ने प्रशासन और पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें जेसीबी चालक फारूक खान की मौत हो गई। इसमें दोनों तत्कालीन विधायक आरोपी थे।