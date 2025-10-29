नए कॉलेजों के लिए नवंबर में खुलेगा पोर्टल, बदलेगी प्रवेश प्रक्रिया की तस्वीर

Rajasthan Veterinary Colleges: जयपुर। पशुपालन विभाग प्रदेश में नए वेटरनरी डिप्लोमा और डिग्री कॉलेज खोलने के लिए नवंबर माह में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए सात दिन तक पोर्टल खुला रहेगा, जिसमें नए आवेदक आवेदन कर सकेंगे और पूर्व में आवेदन करने वाले अपने दस्तावेज अपडेट कर पाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने लिया।