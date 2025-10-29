नए कॉलेजों के लिए नवंबर में खुलेगा पोर्टल, बदलेगी प्रवेश प्रक्रिया की तस्वीर

Rajasthan Veterinary Colleges: जयपुर। पशुपालन विभाग प्रदेश में नए वेटरनरी डिप्लोमा और डिग्री कॉलेज खोलने के लिए नवंबर माह में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए सात दिन तक पोर्टल खुला रहेगा, जिसमें नए आवेदक आवेदन कर सकेंगे और पूर्व में आवेदन करने वाले अपने दस्तावेज अपडेट कर पाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने लिया।
बैठक में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर और जोबनेर की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम विरुद्ध प्रवेश देने वाले कॉलेजों के मामलों को अब वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (वीसीआई) को रैफर किया जाएगा।
कुमावत ने वेटरनरी कॉलेजों में फैकल्टी स्टाफ की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि पालन न करने वाले कॉलेजों पर विभागीय कार्रवाई होगी। वीसीआई द्वारा निर्धारित 30 नवंबर 2025 की डेडलाइन के बाद नियमों की अवहेलना करने वाले कॉलेजों में नए प्रवेश नहीं होंगे।
बैठक में सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग सिस्टम के तहत प्रवेश प्रक्रिया, रेफरल हॉस्पिटल में निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता, चार नए वेटरनरी कॉलेजों के भवन निर्माण और पीजी सीटें बढ़ाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।
