बड़ी खबर: जयपुर में आज पावर कट, 100 से ज्यादा कॉलोनियों में घंटों गुल रहेगी बिजली, फटाफट देखें पूरा शेड्यूल

Jaipur Power Cut: जयपुर शहर में शुक्रवार को बिजली कंपनी के मेंटेनेंस कार्य के चलते शहर की 100 से अधिक कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। कटौती सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अलग-अलग शिफ्टों में की जाएगी।
बता दें कि गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी, मालवीय नगर, जवाहर नगर, चित्रकूट और सिटी पैलेस जैसे प्रमुख इलाके भी प्रभावित रहेंगे। कई स्थानों पर 4-4 घंटे तक बिजली नहीं रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से जरूरी काम पहले ही निपटा लेने की अपील की है।
-गणगौरी बाजार
-ब्रह्मपुरी
-एमआई रोड
-माउंट रोड
-इन्द्रपुरी कॉलोनी
-सीताराम बाजार
-शंकर नगर
-नगर निगम कॉलोनी
-खाद फैक्ट्री ब्रह्मपुरी
-प्रताप नगर
-सीताराम पुरी
-आमेर रोड
-जलमहल रिसोर्ट
-कंवर नगर
-राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
-गंगापोल राज पैलेस
-चौमू हवेली
-जोरावर सिंह गेट
-मद्रासी बाबा की बगीची
-मंगला माता मार्ग
-होटल इंडस
-जवाहर नगर
-मालवीय नगर
-जवाहर नगर सेक्टर 1, 2 और 7
-सब्जी मंडी
-पत्रकार कॉलोनी
-सूरज मैदान
-दयानंद स्कूल
-रामगली क्षेत्र
-मालवीय नगर सेक्टर 2
-स्टेप बाय स्टेप स्कूल (सेक्टर-1 व 3 का कुछ भाग भी इस शेड्यूल में रहेगा)
वहीं, करणी वाटिका, प्रियांशु विहार, रिद्धी-सिद्धी, मां वैष्णो नगर, शक्ति सरोवर, नारायण विहार, पुलिस कॉलोनी, सिंगारपुर, टैगोर नगर, चित्रकूट सेक्टर-5 और करणी विहार थाना क्षेत्र भी इस कटौती से प्रभावित होंगे। राजावत मनोर और आसपास के इलाके में भी बिजली 4 घंटे तक बाधिक रहेगी।
-जनता मार्केट सब स्टेशन (कंवर नगर, हरिजन बस्ती, ताल कटोरा, मोहन नगर, सुभाष चौक, चाणक्य मार्ग, सिटी पैलेस, जंतर-मंतर, आतिश बाजार, बड़ी चौपड़, माणक चौक और रामगंज बाजार)
-चौगान स्टेडियम, सिनेमा हॉल, जंतर-मंतर, धाभाई जी का खुर्रा और बादल महल
-जवाहर नगर क्षेत्र
-जवाहर एन्क्लेव (सेक्टर-1 और 02)
-सरस्वती बालिका स्कूल
-गीता मंदिर
-हाथोज मोड़
-अक्षत मीडोज
-आनंद पैराडाइज
-श्याम नगर
-गोविंद नगर
-विद्युत नगर
-चित्रकूट सेक्टर-8
-हीरा नगर
-डॉक्टर्स कॉलोनी
बताते चलें, बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जरूरी काम पहले ही निपटा लें और निर्धारित समय में कटौती को देखते हुए तैयार रहें। कंपनी का कहना है कि मेंटेनेंस कार्य पूरा होने के बाद सभी क्षेत्रों में नियमित आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।