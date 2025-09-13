चाकसू के निजी अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला को चढ़ाया गया गलत खून, तबीयत बिगड़ी, परिजनों का हंगामा

राजधानी जयपुर के चाकसू के एक निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल यहां अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला को अस्पताल के एक कर्मचारी ने गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया। ऐसे में महिला की तबियत बिगड़ गई। परिजन उसे जयपुर लेकर गए हैं।
परिजनों का कहना है कि मोहिनी देवी पत्नी नमो नारायण यादव निवासी सवाई माधोपुर सात महीने की गर्भवती है। उसे जयपुर के चाकसू में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान कर्मचारी ने बी पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड मोहिनी देवी को चढ़ा दिया, जबकि मरीज ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। ऐसे में मरीज की तबीयत बिगड़ गई। मामला सामने आने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना कि अगर मरीज को कुछ भी होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निजी अस्पताल प्रशासन की होगी। फिलहाल परिजन मरीज को लेकर जयपुर गए हैं।
वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। उनका कहना है कि मरीज मोहिनी देवी 7 महीने की गर्भवती है। उनका हिमोग्लोबीन 4.1 और प्लेटलेट्स 44 हजार थी। ऐसे में उनको खून चढ़ाया गया था। एक कर्मचारी की गलती से मोहिनी देवी को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया। हालांकि जल्द ही इस गलती का पता चल गया और जल्द ही उपचार किया गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज की हालत ठीक है।