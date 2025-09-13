चाकसू के निजी अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला को चढ़ाया गया गलत खून, तबीयत बिगड़ी, परिजनों का हंगामा

परिजनों का कहना है कि मोहिनी देवी पत्नी नमो नारायण यादव निवासी सवाई माधोपुर सात महीने की गर्भवती है। उसे जयपुर के चाकसू में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान कर्मचारी ने बी पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड मोहिनी देवी को चढ़ा दिया, जबकि मरीज ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। ऐसे में मरीज की तबीयत बिगड़ गई। मामला सामने आने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना कि अगर मरीज को कुछ भी होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निजी अस्पताल प्रशासन की होगी। फिलहाल परिजन मरीज को लेकर जयपुर गए हैं।