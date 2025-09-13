Shradh 2025: राजस्थान के इस शहर में होगा लंकाधिपति रावण का श्राद्ध, मंदिर में स्थापित है डेढ़ टन वजनी प्रतिमा

विद्याशाला किला रोड पर अमरनाथ मंदिर परिसर स्थित रावण मंदिर में करीब साढ़े छह फीट लंबी और डेढ़ टन वजनी प्रतिमा स्थापित है, जिसे छीतर पत्थर से तराशकर बनाया गया है। वर्ष 2007 में स्थापित इस प्रतिमा में रावण को शिवलिंग पर जलाभिषेक करते दर्शाया गया है। वहीं मंदिर के सामने मंदोदरी की प्रतिमा भी मौजूद है, जिसमें वह शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करती हुई दिखाई गई हैं।