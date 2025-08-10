जयपुर में यहां वन-वे व्यवस्था लागू करने की तैयारी, जन्माष्टमी के बाद होगा ट्रायल; जाम से मिलेगी मुक्ति

यातायात पुलिस के अधिकारी बाजार में जल्द परीक्षण करेंगे। जन्माष्टमी के बाद बाजार में वन-वे व्यवस्था शुरू करने की योजना है। पहले इसे ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा और सफलता मिलने पर स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। पुरुषार्थी पार्क की दीवार को तीन फीट तक अंदर कर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई।