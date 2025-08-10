जयपुर में यहां वन-वे व्यवस्था लागू करने की तैयारी, जन्माष्टमी के बाद होगा ट्रायल; जाम से मिलेगी मुक्ति

जयपुर। परकोटे के इंदिरा बाजार में यातायात को सुगम बनाने के लिए वन-वे व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम तेज हो गया है। अतिक्रमण हटाने के साथ सड़क चौड़ी की जा रही है और ट्रायल के बाद स्थायी व्यवस्था लागू की जाएगी।
सबसे पहले सड़क के संकरे हिस्सों में निर्माण हटाए जा रहे हैं। पुरुषार्थी पार्क के पास सड़क की चौड़ाई कम होने पर हैरिटेज निगम ने पार्क की दीवार को हटाकर ढाई से तीन फीट अंदर कर दिया। वहीं सुलभ शौचालय की सीढ़ियों को भी अंदर किया जाएगा।
यातायात पुलिस के अधिकारी बाजार में जल्द परीक्षण करेंगे। जन्माष्टमी के बाद बाजार में वन-वे व्यवस्था शुरू करने की योजना है। पहले इसे ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा और सफलता मिलने पर स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। पुरुषार्थी पार्क की दीवार को तीन फीट तक अंदर कर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई।
-पुराने फुटपाथ को छोड़कर बाकी के फुटपाथ हटाने की तैयारी।
-सभी लिंक रोड पर फुटपाथ सिर्फ दो फीट चौड़े रहेंगे, बाकी हटाए जाएंगे।
-व्यापारियों को फुटपाथ खाली रखने के निर्देश।
सोमवार को बाजार का एक बार और निरीक्षण किया जाएगा। अगर आवागमन में कोई परेशानी नहीं आई तो वन-वे जल्द लागू करेंगे, अन्यथा जन्माष्टमी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
-राजेन्द्र सिंह, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ