जयपुर

जयपुर में यहां वन-वे व्यवस्था लागू करने की तैयारी, जन्माष्टमी के बाद होगा ट्रायल; जाम से मिलेगी मुक्ति

जयपुर के इंदिरा बाज़ार में अब ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। जन्माष्टमी के बाद यहाँ वन-वे व्यवस्था शुरू करने की तैयारी ज़ोरों पर है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 10, 2025

Indira-Bazar-in-Jaipur
पुरुषार्थी पार्क की दीवार को तीन फीट तक अंदर कर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई। फोटो: पत्रिका

जयपुर। परकोटे के इंदिरा बाजार में यातायात को सुगम बनाने के लिए वन-वे व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम तेज हो गया है। अतिक्रमण हटाने के साथ सड़क चौड़ी की जा रही है और ट्रायल के बाद स्थायी व्यवस्था लागू की जाएगी।

सबसे पहले सड़क के संकरे हिस्सों में निर्माण हटाए जा रहे हैं। पुरुषार्थी पार्क के पास सड़क की चौड़ाई कम होने पर हैरिटेज निगम ने पार्क की दीवार को हटाकर ढाई से तीन फीट अंदर कर दिया। वहीं सुलभ शौचालय की सीढ़ियों को भी अंदर किया जाएगा।

जन्माष्टमी के बाद बाजार में वन-वे व्यवस्था शुरू करने की योजना

यातायात पुलिस के अधिकारी बाजार में जल्द परीक्षण करेंगे। जन्माष्टमी के बाद बाजार में वन-वे व्यवस्था शुरू करने की योजना है। पहले इसे ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा और सफलता मिलने पर स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। पुरुषार्थी पार्क की दीवार को तीन फीट तक अंदर कर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई।

अन्य फुटपाथ हटाए जाएंगे

-पुराने फुटपाथ को छोड़कर बाकी के फुटपाथ हटाने की तैयारी।
-सभी लिंक रोड पर फुटपाथ सिर्फ दो फीट चौड़े रहेंगे, बाकी हटाए जाएंगे।
-व्यापारियों को फुटपाथ खाली रखने के निर्देश।

इनका कहना है

सोमवार को बाजार का एक बार और निरीक्षण किया जाएगा। अगर आवागमन में कोई परेशानी नहीं आई तो वन-वे जल्द लागू करेंगे, अन्यथा जन्माष्टमी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
-राजेन्द्र सिंह, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ

