Bharatpur News: खुद के मरने की सूचना पोस्ट की… पुलिस के हत्थे चढ़ा तो बोला- मैंने तो मजाक की थी

Bharatpur News: भरतपुर के एक युवक को पुलिस से मजाक करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर खुद के मरने की झूठी सूचना देने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उच्चैन (भरतपुर) थानाप्रभारी गिर्राज सिंह ने बताया कि मोबाइल के जरिये सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर स्वयं के मरने की पोस्ट डाली है।