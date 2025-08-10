10 अगस्त 2025,

रविवार

भरतपुर

Bharatpur News: खुद के मरने की सूचना पोस्ट की… पुलिस के हत्थे चढ़ा तो बोला- मैंने तो मजाक की थी

भरतपुर के एक युवक को पुलिस से मजाक करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर खुद के मरने की झूठी सूचना देने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

भरतपुर

Anil Prajapat

Aug 10, 2025

Rajasthan-Crime-News
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

Bharatpur News: भरतपुर के एक युवक को पुलिस से मजाक करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर खुद के मरने की झूठी सूचना देने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उच्चैन (भरतपुर) थानाप्रभारी गिर्राज सिंह ने बताया कि मोबाइल के जरिये सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर स्वयं के मरने की पोस्ट डाली है।

उसके मोबाइल नम्बर को राजकॉप पर सर्च किया तो मिलकपुर निवासी उमेशचन्द का नाम सामने आया। इस संबंध में एटीएस जयपुर व कंट्रोल रूम भरतपुर से सूचना मिली जिसकी जांच करने के लिए पुलिस को ग्राम मिलकपुर भेजा गया।

कहने लगा-देखना था पुलिस क्या करती है

उमेशचन्द से पूछताछ की तो उसने बताया कि इस नंबर की सिम को बेटा अनूप कुमार इस्तेमाल करता है। पुलिस ने अनूप से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो मजाक की थी। सोचा, पुलिस व प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।

मजाक-मजाक में ही जयपुर कॉल किया

मुझे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, न मुझे कोई मार रहा है। मैंने मजाक-मजाक में ही जयपुर कॉल कर दिया था। पुलिस ने झूठी सूचना देने पर मिलकपुर निवासी अनूप कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

Published on:

10 Aug 2025 07:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur News: खुद के मरने की सूचना पोस्ट की… पुलिस के हत्थे चढ़ा तो बोला- मैंने तो मजाक की थी

