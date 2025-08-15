Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर के बहादुरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक: उत्कृष्ट सेवा के लिए 3 अधिकारी चयनित, 19 को सराहनीय सेवा पदक

केंद्रीय गृह विभाग ने अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट कार्य करने पर आरएसी तृतीय बटालियन के कंपनी कमांडर भंवर सिंह, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एसआई नरेंद्र सिंह व कारागार में जेलर रामाकांत शर्मा को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 15, 2025

President Police Medal
कंपनी कमांडर भंवर सिंह, एसआई नरेंद्र सिंह और एडि. एसपी धर्मेंद्र सागर (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के वीर और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस व जेल अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट कार्यों के लिए आरएसी तृतीय बटालियन के कंपनी कमांडर भंवर सिंह, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एसआई नरेंद्र सिंह और कारागार में जेलर रामाकांत शर्मा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।


बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस से पहले यह पदक उन अधिकारियों को दिए जाते हैं, जिन्होंने देश और समाज की सेवा में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस के 16 अधिकारी और कर्मचारी और कारागार विभाग के 3 अधिकारी को सराहनीय सेवा पदक के लिए चयनित किया गया है।

सराहनीय सेवा पदक पाने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारी


DIG मनीष अग्रवाल, एडिशनल एसपी धर्मेंद्र सागर, अवनीश शर्मा, चेन सिंह, डिप्टी एसपी कैलाश चंद खटीक, इंस्पेक्टर सवाई सिंह, प्लाटून कमांडर सहीराम, SI जसवंत राम, देवी सिंह, ASI भोजराज सिंह, हेड कांस्टेबल कानाराम जाखड़, देवकरण, गिरधारी लाल, तलसाराम, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और तेजाराम।


कारागार विभाग से चयनित अधिकारी


डिप्टी अधीक्षक योगेश कुमार तेजी, डिप्टी जेलर शुगर सिंह गुर्जर और डिप्टी जेलर लोकोज्जवल सिंह। इन सम्मानों से प्रदेश के सुरक्षा और न्यायिक तंत्र को न केवल गौरव मिला है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है।

Published on:

15 Aug 2025 08:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के बहादुरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक: उत्कृष्ट सेवा के लिए 3 अधिकारी चयनित, 19 को सराहनीय सेवा पदक

