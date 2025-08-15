जयपुर के बहादुरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक: उत्कृष्ट सेवा के लिए 3 अधिकारी चयनित, 19 को सराहनीय सेवा पदक

जयपुर: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के वीर और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस व जेल अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट कार्यों के लिए आरएसी तृतीय बटालियन के कंपनी कमांडर भंवर सिंह, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एसआई नरेंद्र सिंह और कारागार में जेलर रामाकांत शर्मा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।