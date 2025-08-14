उल्टा राष्ट्रीय ध्वज मामला, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बताया साजिश, कहा- तिरंगे के लिए जान हाजिर

मंत्री मीणा ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि देशभक्ति मेरे खून में है। मेरे दादा ने गुलामी के दौर में इस तिरंगे के लिए लाठियां खाई हैं। मेरे पिता के दिए गए संस्कारों से मेरे खून में देशभक्ति और तिरंगे के प्रति पूरा सम्मान है। तिरंगे के लिए तो मेरी जान हाजिर है। तिरंगे के सम्मान में गर्दन भी कटवानी पड़ी तो मैं पूरी तरह तैयार हूं। यह साजिश किसी भी राष्ट्रभक्त के लिए यह बहुत दुखी करने वाली बात है और मेरी अंतरआत्मा भी इससे बहुत दुखी है।