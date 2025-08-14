उल्टा राष्ट्रीय ध्वज मामला, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बताया साजिश, कहा- तिरंगे के लिए जान हाजिर

राजस्थान के प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से गुरुवार को आयोजित तिरंगा रैली के दौरान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के हाथ में उलटा राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देने का एक वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे तिरंगे का अपमान बताया। वहीं भाजपा व मंत्री मीणा ने इसे साजिश बताया।
मंत्री मीणा ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि देशभक्ति मेरे खून में है। मेरे दादा ने गुलामी के दौर में इस तिरंगे के लिए लाठियां खाई हैं। मेरे पिता के दिए गए संस्कारों से मेरे खून में देशभक्ति और तिरंगे के प्रति पूरा सम्मान है। तिरंगे के लिए तो मेरी जान हाजिर है। तिरंगे के सम्मान में गर्दन भी कटवानी पड़ी तो मैं पूरी तरह तैयार हूं। यह साजिश किसी भी राष्ट्रभक्त के लिए यह बहुत दुखी करने वाली बात है और मेरी अंतरआत्मा भी इससे बहुत दुखी है।
उन्होंने बताया कि भाजपा की ओर से प्रतापगढ़ जिले के हर मंडल में आमजन व नई पीढ़ी को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करने के लिए उत्साह से तिरंगा रैलियां निकाली जा रही थी। प्रतापगढ़ नगर मंडल में भी गुरुवार को काफी उत्साह के साथ जोरदार तिरंगा यात्रा निकली। बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह से इसमें भाग लिया।
रैली में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे और पूरा माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत था। नगर परिषद गेट से जब यात्रा शुरू हुई, तब मेरे हाथ में जो राष्ट्रीय ध्वज पूरी तरह सही था। बीच में किसी व्यक्ति ने मुझे दूसरा झंडा दिया, जो साजिश के तहत था और जिसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। जिसका पता लगाया जा रहा है।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने तिरंगा रैली के वीडियो को पोस्ट कर लिखा था कि इन भाजपाइयों को ये तक नहीं पता कि तिरंगा पकड़ते कैसे हैं। जैसी इनकी पार्टी… वैसे इनके नेता। ये राजस्थान में भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा हैं, जो उल्टा तिरंगा लेकर चल रहे हैं। तिरंगे का अपमान करने वाले मंत्री माफी मांगे।