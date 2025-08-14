CM भजनलाल शर्मा पहुंचे जोधपुर, एयरपोर्ट पर भड़के विधायक सियोल, जोगाराम पटेल ने संभाली स्थिति

निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 अगस्त को सुबह 8:55 बजे गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर अमर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित करेंगे। इसके पश्चात 9:05 बजे बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 में ध्वजारोहण करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री सुबह 11:15 से 12:15 बजे तक सर्किट हाउस में आरक्षित बैठक करेंगे तथा दोपहर 12:25 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।