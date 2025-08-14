CM भजनलाल शर्मा पहुंचे जोधपुर, एयरपोर्ट पर भड़के विधायक सियोल, जोगाराम पटेल ने संभाली स्थिति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार शाम को जोधपुर पहुंचे। मौसम में खराबी के चलते मुख्यमंत्री तय समय से करीब ढाई घंटे देरी से सूर्यनगरी पहुंचे। यहां भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं ओसियां विधायक भैराराम सियोल प्रोटोकॉल लिस्ट में अपना नाम न देख भड़क गए, जिसके बाद केबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया।
वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान पहुंचे, जहां से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। यह यात्रा सरदारपुरा होते हुए जालोरी गेट पर समाप्त होगी। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचे थे।
यहां सभी के हाथों में तिरंगा नजर आया। सभी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ देशभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। तिरंगा रैली में हिस्सा लेने के लिए शहरवासियों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इनके हाथों में लहरा रहा तिरंगा माहौल को खुद-ब-खुद बयां कर रहा था।
शाम को मुख्यमंत्री मेहरानगढ़ फोर्ट में आयोजित 'एट होम' कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत आमंत्रित गणमान्य नागरिकों से भेंट करेंगे। यहां ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात रात में वे सम्राट अशोक उद्यान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भाग लेंगे और प्रदेश की कला, संस्कृति एवं लोक परंपराओं का आनंद लेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम सर्किट हाउस, जोधपुर में होगा।
निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 अगस्त को सुबह 8:55 बजे गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर अमर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित करेंगे। इसके पश्चात 9:05 बजे बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 में ध्वजारोहण करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री सुबह 11:15 से 12:15 बजे तक सर्किट हाउस में आरक्षित बैठक करेंगे तथा दोपहर 12:25 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।