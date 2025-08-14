Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

CM भजनलाल शर्मा पहुंचे जोधपुर, एयरपोर्ट पर भड़के विधायक सियोल, जोगाराम पटेल ने संभाली स्थिति

मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान पहुंचे, जहां से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। यह यात्रा सरदारपुरा होते हुए जालोरी गेट पर समाप्त होगी। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचे थे।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 14, 2025

Bhajanlal Sharma in Jodhpur
जोधपुर एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो- पत्रिका

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार शाम को जोधपुर पहुंचे। मौसम में खराबी के चलते मुख्यमंत्री तय समय से करीब ढाई घंटे देरी से सूर्यनगरी पहुंचे। यहां भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं ओसियां विधायक भैराराम सियोल प्रोटोकॉल लिस्ट में अपना नाम न देख भड़क गए, जिसके बाद केबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया।

लोगों को भारी भीड़

वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान पहुंचे, जहां से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। यह यात्रा सरदारपुरा होते हुए जालोरी गेट पर समाप्त होगी। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचे थे।

ये भी पढ़ें

बीसलपुर पर आजादी का जश्न… तिरंगा रोशनी से डेम सराबोर, तीन दिन सुरक्षा के ये इंतजाम
टोंक
image

यहां सभी के हाथों में तिरंगा नजर आया। सभी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ देशभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। तिरंगा रैली में हिस्सा लेने के लिए शहरवासियों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इनके हाथों में लहरा रहा तिरंगा माहौल को खुद-ब-खुद बयां कर रहा था।

कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

शाम को मुख्यमंत्री मेहरानगढ़ फोर्ट में आयोजित 'एट होम' कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत आमंत्रित गणमान्य नागरिकों से भेंट करेंगे। यहां ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात रात में वे सम्राट अशोक उद्यान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भाग लेंगे और प्रदेश की कला, संस्कृति एवं लोक परंपराओं का आनंद लेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम सर्किट हाउस, जोधपुर में होगा।

यह वीडियो भी देखें

मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत

निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 अगस्त को सुबह 8:55 बजे गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर अमर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित करेंगे। इसके पश्चात 9:05 बजे बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 में ध्वजारोहण करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री सुबह 11:15 से 12:15 बजे तक सर्किट हाउस में आरक्षित बैठक करेंगे तथा दोपहर 12:25 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

ये भी पढ़ें

छात्रसंघ चुनाव: गहलोत ने पूछा- RSS का छात्र संगठन मौन क्यों? बोले- BJP नहीं चाहती नया नेतृत्‍व तैयार हो
जयपुर
Ashok Gehlot

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 05:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / CM भजनलाल शर्मा पहुंचे जोधपुर, एयरपोर्ट पर भड़के विधायक सियोल, जोगाराम पटेल ने संभाली स्थिति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.