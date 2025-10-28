Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में 5 नंवबर से प्राइवेट बसों की हो सकती है हड़ताल, जैसलमेर हादसे के बाद परिवहन विभाग की कार्रवाईयों ने मचाया हड़कंप

राजस्थान में परिवहन व्यवस्था गड़बड़ाने की कगार पर है। निजी बस ऑपरेटर 5 नवंबर से चक्का जाम कर सकते है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Oct 28, 2025

PATRIKA PHOTO

PATRIKA PHOTO

राजस्थान में परिवहन व्यवस्था गड़बड़ाने की कगार पर है। निजी बस ऑपरेटर 5 नवंबर से चक्का जाम कर सकते है। मोटर ऑपरेटरों का कहना है कि परिवहन विभाग की ओर से जैसलमेर हादसे के बाद मनमाने तरीके से चालान और बसों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे हालात असहनीय हो गए हैं। ऐसे में हड़ताल से प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली, गुजरात, पंजाब और अन्य राज्यों में आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

20 हजार से अधिक निजी बसें रहेंगी बंद..

मोटर ऑपरेटर यूनियनों के अनुसार यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश की करीब 20 हजार से अधिक निजी बसें सड़कों से हट जाएंगी। जिसके बाद यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

1000 से ज्यादा बसोंं के चालान…

राजस्थान बस आपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि परिवहन विभाग ने निजी बसों पर एकतरफा कार्रवाई की जा रही है।। जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर हुए बस अग्निकांड के बाद विभाग ने सुरक्षा के नाम पर निजी बसों की लगातार चेकिंग और सीजिंग अभियान चला रखा है। साहू ने कहा कि परिवहन विभाग मनमाने तरीके से बसों को जब्त कर रहा है और बिना उचित कारण चालान काटे जा रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा बसों के चालान हो चुके हैं और 200 से अधिक बसें सीज की जा चुकी हैं। इससे बस मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है।

यात्रियों में भी बढ़ा डर, निजी बसों से दूरी ..

साहू ने कहा कि लगातार हो रही कार्रवाई का असर यात्रियों पर भी दिखने लगा है। कई यात्री अब निजी बसों में सफर करने से हिचक रहे हैं। हाल ही में चौंमू में गुजरात जा रही एक निजी बस को सीज कर दिया गया, जिससे यात्रियों को रातभर सड़क पर भटकना पड़ा। इस घटना के बाद यात्रियों में डर बैठ गया है कि कहीं रास्ते में उनकी बस भी रोक न ली जाए।

फिटनेस पास तो यही करते है, फिर भी कार्रवाई..

मोटर ऑपरेटरों का कहना है कि यदि किसी बस में तकनीकी या बॉडी मेकिंग से जुड़ी कमी है, तो इसके लिए सिर्फ बस मालिक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फिटनेस जांच और परमिट जारी करने की जिम्मेदारी तो परिवहन विभाग की ही होती है। इसके बाद बसें सड़क पर दौड़ती है। ऐसे में परिवहन विभाग भी जिम्मेदार है।

माना हम गलत भी है, लेकिन तीन महीने तो दे…

बस मोटर आपरेटरों ने कहा कि जैसलमेर हाईवे पर अग्निकांड के बाद तेजी से निजी बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रहीं है। माना की बॉडी मेकिंग में हम गलत भी होंगे तो उसके लिए परिवहन विभाग की ओर से प्रत्येक बस को चेक कर तीन महीने का समय दिया जाए। ताकी बस में उस कमी को सुधारा जा सके।

अब कल होगी मोटर ऑपरेटरों की बैठक..

बस ऑपरेटरों ने बताया कि 29 अक्टूबर को राज्यभर के मोटर ऑपरेटरों की जनरल मीटिंग आयोजित की जाएगी। जिसमें हड़ताल या चक्काजाम को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी।

ये भी पढ़ें

करधनी में स्कूटी सवार महिला को तेज रफ्तार बस ने कुचला, हो गई मौत, आक्रोशित परिजन सड़क पर बैठे
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 10:38 am

Published on:

28 Oct 2025 10:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में 5 नंवबर से प्राइवेट बसों की हो सकती है हड़ताल, जैसलमेर हादसे के बाद परिवहन विभाग की कार्रवाईयों ने मचाया हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विश्व के पहले और एकमात्र ‘यमराज धाम’ में अखंड दीप प्रज्वलन से आलौकिक ऊर्जा का साक्षात्कार

जयपुर

Rajasthan: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई मजदूरों से भरी बस, 2 की मौत, 12 झुलसे; 5 जयपुर रेफर

bus caught fire in Jaipur
जयपुर

Jaipur: 15 साल की लड़की से गैंगरेप, Snap Chat पर दोस्ती के बाद जबरन मिलने बुलाया था

gang rape
जयपुर

Jaipur: मोतीडूंगरी की पहाड़ी पर पैंथर की घुसपैठ से दहशत, पिंजरा-कैमरा ट्रैप लगाकर सर्च जारी

जयपुर

Rajasthan VDO Admit Card: 2 नवंबर को होगी परीक्षा, 30 अक्टूबर से डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड

RSSB Exam date
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.