Private Practice: ड्यूटी टाइम में निजी प्रेक्टिस पर सरकार की सख्ती, दोषी चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई

Medical Inspection: जयपुर। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों की ड्यूटी टाइम में निजी संस्थानों में प्रेक्टिस पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई सरकारी चिकित्सक ड्यूटी समय में निजी अस्पतालों या क्लिनिक में प्रेक्टिस करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नॉन प्रेक्टिस अलाउंस (एनपीए) लेने वाले चिकित्सकों को भी चेताया गया है कि यदि वे नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।