Rajasthan: जयपुर की टोंक रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव, भैरों सिंह शेखावत’ के नाम पर हो सकता है नामकरण

कर्णावट ने कहा कि संभागीय आयुक्त से अनुमति लेना विधिक रूप से आवश्यक नहीं है और इस तरह की शर्तें लगाना नगर निगम के अधिकारों का हनन है। उन्होंने इस देरी को निगम की स्वायत्तता पर हमला करार देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उपमहापौर ने प्रस्ताव को लागू करने के लिए रामबाग सर्किल से नगर निगम सीमा तक टोंक रोड को 'भैरों सिंह शेखावत मार्ग' के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, उन्होंने शेखावत की जयंती, 23 अक्टूबर 2025 को नामकरण समारोह आयोजित करने की तैयारियां शुरू करने के लिए भी कहा है।