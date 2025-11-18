बाल अधिकारों का संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता: डॉ.मंजू बाघमार

जयपुर। विश्व बाल दिवस पर आमेर किले की ऐतिहासिक दीवार मंगलवार को बच्चों की कल्पनाओं, रंगों और आवाजों से गूंज उठीं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग, स्लोगन, रैंप वॉक, क्विज और नुक्कड़ नाटक का अवलोकन करते हुए कहा कि विश्व बाल दिवस की सार्थकता तभी है जब बच्चे बिना किसी हिचक अपनी बात कह सके। समाज उनकी आवाज को महत्व दे। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को सुरक्षित और सम्मानजनक बचपन मिलना चाहिए तथा राज्य सरकार बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।