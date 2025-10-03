पं. छन्नूलाल मिश्र के निधन से छोटी काशी जयपुर शोक में डूबी, विश्वमोहन भट्ट बोले-संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति

उम्र संबंधित बीमारी के बावजूद पं. छन्नूलाल मिश्र शहर में अपनी प्रस्तुति देने के बाद दूसरे दिन गोविंददेव जी के दर्शन के लिए जाते थे। पारिवारिक मित्र और संगीतप्रेमी पद्मश्री प्रकाश सुराणा उन्हें मंदिर लेकर जाते थे। प्रकाश सुराणा के बेटे प्राचीर सुराणा ने पत्रिका को बताया कि पं.छन्नूलाल मिश्र सिर्फ सुर साधक ही नहीं थे बल्कि उनकी आवाज में गंगा घाटों की मिठास, बनारसी बोली की आत्मीयता और लोक-संस्कारों की गहराई थी। सही मायनों में वह शास्त्रीय संगीत के अद्वितीय साधक थे।