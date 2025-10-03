Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पं. छन्नूलाल मिश्र के निधन से छोटी काशी जयपुर शोक में डूबी, विश्वमोहन भट्ट बोले-संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति

Pt. Chhannulal Mishra Death : पद्म विभूषण पं.छन्नूलाल मिश्र के निधन से गुरुवार को छोटी काशी यानि जयपुर शोक छाया में डूब गई है। ग्रेमी अवॉर्ड विजेता पं.विश्वमोहन भट्ट ने उनके निधन को संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति बताया। प्राचीर सुराणा ने बताया कि जब भी वे जयपुर आते थे, गोविंददेव जी के धोक लगाने जरूर जाते थे।

2 min read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 03, 2025

Pt. Chhannulal Mishra death Chhoti Kashi Jaipur mourning Vishwa Mohan Bhatt said a big loss for music world

पद्म विभूषण पं.छन्नूलाल मिश्र। फोटो - ANI

Pt. Chhannulal Mishra Death : पद्म विभूषण पं. छन्नूलाल मिश्र के निधन से गुरुवार को जहां काशी की सुर-धारा मौन हो गई, वहीं छोटी काशी भी शोकछाया में डूब गई है। दिग्गज शास्त्रीय गायक पं.छन्नूलाल मिश्र भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके मसाने की होरी, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती हमारे दिलों में अमर रहेगी। इस अप्रतिम गायक के जाने से संगीत जगत में शून्य पैदा हो गया है। पं.छन्नूलाल मिश्र का गुलाबीनगरी जयपुर से भी गहरा लगाव रहा है।

बहुत कम लोगों को मालूम है कि मिश्र जब भी जयपुर आते तो जयपुर के आराध्य देव गोविंददेवजी की भक्ति में लीन हो जाया करते थे। इस बीच म्यूजिक इन द पार्क और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में उनके मन से अनायास ही निकल जाया करता था कि इस बार तो ठाकुरजी के धोक लगाना ही है।

प्रदेश के कलाजगत में शोक की लहर

पं. छन्नूलाल मिश्र के निधन की खबर से प्रदेश के कलाजगत में शोक छा गया। जयपुर के कलाकारों ने कहा कि छन्नूलाल मिश्र का निधन संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती और होरी को जिस सहजता और आत्मीयता से गाया, वह उन्हें शास्त्रीय संगीत की भीड़ में अलग पहचान देता है। पद्म विभूषण से सम्मानित पं.छन्नूलाल मिश्र का सोहर और ठुमरी का पूरा जमाना दीवाना है।

संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति - पं.विश्वमोहन भट्ट

ग्रेमी अवॉर्ड विजेता पं.विश्वमोहन भट्ट ने उनके निधन को संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति बताया। वरिष्ठ कथक नर्तक चरण गिरधर चांद ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की। पद्मश्री उस्ताद वासिफउद्दीन खान डागर, सिंगर रवींद्र उपाध्याय, पद्मश्री गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, पं.हनुमान सहाय सहित कई कलाकारों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

शास्त्रीय संगीत के अद्वितीय साधक थे

उम्र संबंधित बीमारी के बावजूद पं. छन्नूलाल मिश्र शहर में अपनी प्रस्तुति देने के बाद दूसरे दिन गोविंददेव जी के दर्शन के लिए जाते थे। पारिवारिक मित्र और संगीतप्रेमी पद्मश्री प्रकाश सुराणा उन्हें मंदिर लेकर जाते थे। प्रकाश सुराणा के बेटे प्राचीर सुराणा ने पत्रिका को बताया कि पं.छन्नूलाल मिश्र सिर्फ सुर साधक ही नहीं थे बल्कि उनकी आवाज में गंगा घाटों की मिठास, बनारसी बोली की आत्मीयता और लोक-संस्कारों की गहराई थी। सही मायनों में वह शास्त्रीय संगीत के अद्वितीय साधक थे।

उन्होंने बताया कि श्रुतिमंडल के बुलावे पर जब भी वह प्रस्तुति के लिए जयपुर आते तो घर में एक अलग ही माहौल बन जाया करता था। उनकी संगीत सभा में श्रोताओं को सुनने के साथ-साथ सीखने का मौका भी मिलता था। वह बीच-बीच संगीत की बारीकियां भी बताते थे। उनकी प्रस्तुति देखकर युवाओं को शास्त्रीय संगीत का सही तरीके से ज्ञान हो जाया करता था।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की जनता को बड़ा झटका, शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराना अब हुआ महंगा
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 11:53 am

Published on:

03 Oct 2025 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पं. छन्नूलाल मिश्र के निधन से छोटी काशी जयपुर शोक में डूबी, विश्वमोहन भट्ट बोले-संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सचिन पायलट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के युवा, 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

Sachin Pilot
जयपुर

वेलेंटाइन डे पर शादी, पहले करवाचौथ से पहले नई बहू प्रेमी संग भागी, ससुराल में संबंध बनाती थी, इतना कैश भी ले गई

जयपुर

Jaipur: 13 साल के बेटे के शव के पास बैठकर रोता रहा अध्यापक, सड़क हादसे ने ले ली जान, दशहरे की छुट्टियों में जा रहा था गांव

जयपुर

Good News: राजस्थान में आज से पहली बार दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

जयपुर

Muhana Mandi : भिंडी फिर हुई महंगी, दाम चढ़े, ​शिमला मिर्च के दामों गिरावट, आलू-प्याज और लहसुन के दाम यथावत

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.