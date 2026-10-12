Rajasthan : पूजा एक्सप्रेस की लेटलतीफी से यात्री परेशान, जवानों की ड्यूटी और भक्तों के दर्शन का बिगड़ा शेड्यूल

Rajasthan : जयपुर. ट्रेन का नाम भले ही पूजा एक्सप्रेस हो, लेकिन इसके यात्रियों को यात्रा से ज्यादा इंतजार की साधना करनी पड़ रही है। पिछले चार दिन से ट्रेन ऐसी लेट चल रही है कि लोगों के कार्यक्रम, होटल बुकिंग, ड्यूटी जॉइनिंग और दर्शन के प्लान सब गड़बड़ा गए हैं। जम्मू से आने वाली ट्रेन 14 घंटे की देरी से पहुंच रही है, जबकि जयपुर से रवाना होने में भी 10 घंटे तक लग रहे हैं। रेलवे तकनीकी कारण और लिंक रैक की देरी का हवाला दे रहा है, लेकिन यात्रियों का सवाल सीधा है… जब ट्रेन समय पर नहीं चल सकती तो टिकट पर लिखा समय आखिर किस काम का?