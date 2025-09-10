Rajasthan Politics: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरयूएचएस को रिम्स बनाने के फैसले पर उठाए सवाल

उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा नेताओं ने डबल इंजन सरकार बनने के बाद फंड की कोई कमी न रहने का दावा किया था। ऐसे में यदि राज्य सरकार के पास संसाधनों की कमी है तो उसे केन्द्र से विशेष ग्रांट लाकर नए रिम्स संस्थान का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि पहले से बने संस्थानों का नाम बदलना किसी भी दृष्टि से उचित परंपरा नहीं है।