जयपुर में नकली घी कारखाना पर छापा, बड़ी मात्रा में पॉम ऑयल बरामद, भनक लगते ही भाग निकले आरोपी

डीएसटी टीम प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि समरपुरा में मिलावटी घी बनाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम पहुंची तो घर में घी और पॉम ऑयल के पीपे पड़े मिले। साथ ही घी बनाए जाने की अनेक तरह की सामग्री मिली है। यहां तुलाई कांटा भी जब्त किया है। हालांकि इससे पहले आरोपी फरार हो गए। जिनकी तलाश जारी है। देर शाम तक जारी रही कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी हनुमान सहाय भी मौजूद रहे।