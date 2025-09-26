Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में नकली घी कारखाना पर छापा, बड़ी मात्रा में पॉम ऑयल बरामद, भनक लगते ही भाग निकले आरोपी

Raid on Fake Ghee Factory : मकान के अंदर नकली घी बनाने का कारखाना चल रहा था। मौके से 300 लीटर नकली घी और बड़ी मात्रा में पॉम ऑयल बरामद हुआ है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए छापा मार रही है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 26, 2025

raid on fake ghee factory
चौमूं के पास समरपुरा में पकड़ी गई मिलावटी घी व सामग्री (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। सामोद पुलिस थाना इलाके के ग्राम समरपुरा में डीएसटी टीम ने गुरुवार शाम को घर में मिलावटी घी बनाए जाने का भंडाफोड़ किया है। हालांकि पुलिस कार्रवाई किए जाने की भनक लगते ही आरोपी घर छोडकर फरार हो गए। पुलिस टीमें देर रात तक आरोपियों की तलाश में जुटी रहीं, लेकिन पकड़ में नहीं आए।

डीएसटी टीम और थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घर से करीब 300 लीटर मिलावटी घी एवं पॉम ऑयल बरामद किया है। साथ ही घी बनाने की सामग्री के साथ ही बड़ी संख्या में कंपनी के रैपर और खाली पीपे भी जब्त किए हैं। देर शाम को जयपुर से पहुंची चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जांच में जुटी रही।

देर शाम तक जारी रही कार्रवाई

डीएसटी टीम प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि समरपुरा में मिलावटी घी बनाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम पहुंची तो घर में घी और पॉम ऑयल के पीपे पड़े मिले। साथ ही घी बनाए जाने की अनेक तरह की सामग्री मिली है। यहां तुलाई कांटा भी जब्त किया है। हालांकि इससे पहले आरोपी फरार हो गए। जिनकी तलाश जारी है। देर शाम तक जारी रही कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी हनुमान सहाय भी मौजूद रहे।

घर को बना रखा था कारखाना

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने नकली घी बनाने के लिए घर को ही कारखाना बना रखा है। आरोपी बड़े शातिर हैं, वे घर के अंदर घी बनाने का काम कर रहे थे, ताकि किसी को संदेह नहीं हो पाए। मगर आरोपी अपनी चाल में सफल नहीं हो पाए। प्रभारी मीणा ने बताया कि आरोपियों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। उनके संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। हालांकि देर रात तक सुराग नहीं लगाया जा सका।

पांच दिन पहले भी पकड़ा था मिलावटी घी

डीएसटी टीम ने चार दिन पहले भी बांसा कुशलपुरा में 265.5 किलो मिलावटी घी बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस की लगातार कार्रवाई से मिलावट खोरों में हडकंप मचा गया है।

त्योहारी सीजन में हुए सक्रिय

नवरात्र के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। मिठाई, मावे और घी की आवश्यकता अधिक होने के चलते मिलावटी खोर सक्रिय होते दिख रहे हैं। पिछले पांच दिन में डीएसटी टीम ने दो बड़े मिलावटी घी के कारखाने पकड़े हैं। समरपुरा में कार्रवाई के दौरान डीएसटी टीम में सत्येन्द्र, रामपाल, संदीप, मनोज व तेजपाल आदि मौजूद रहे।

Published on:

26 Sept 2025 06:15 am

Rajasthan / Jaipur / जयपुर में नकली घी कारखाना पर छापा, बड़ी मात्रा में पॉम ऑयल बरामद, भनक लगते ही भाग निकले आरोपी

