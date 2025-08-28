Patrika LogoSwitch to English

Railway Alert : जम्मू जाने वाली चार ट्रेनें आज रहेंगी रद्द, आज चलेगी रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन

Railway Alert : रेलवे का अलर्ट। ट्रेन यात्री ध्यान रखें आज गुरुवार को जम्मू जाने वाली चार ट्रेनें रद्द रहेंगी। साथ् ही रेलवे ने रामदेवरा मेले के लिए गुरुवार को आशापुरा गोमट से साबरमती के बीच एक मेला स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है।

Aug 28, 2025

Railway Alert : रेलवे के जम्मू डिविजन में कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के चलते बुधवार को उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की चार ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। जबकि गुरुवार को भी चार ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अजमेर-जम्मूतवी का संचालन बुधवार को रद्द रहा जबकि बाड़मेर-जम्मूतवी, भगत की कोठी-जम्मू तवी व साबरमती-जम्मूतवी ट्रेन आंशिक रद्द रही।

इसी प्रकार गुरुवार को भी अजमेर-जम्मूतवी ट्रेन, भगत की कोठी-जम्मूतवी ट्रेन, साबरमती-जम्मूतवी ट्रेन, बाड़मेर- जम्मूतवी ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी।

आज चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने रामदेवरा मेले के दौरान अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए गुरुवार को आशापुरा गोमट से साबरमती के बीच एक मेला स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आशापुरा गोमट-साबरमती मेला स्पेशल ट्रेन (1 ट्रिप) आशापुरा गोमट से शाम 6.30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7.30 बजे साबरमती पहुंचेगी।

इसी प्रकार साबरमती-आशापुरा गोमट मेला स्पेशल रेलसेवा शुक्रवार को (1 ट्रिप) साबरमती से सुबह 8.30 बजे रवाना होकर रात 8.45 बजे आशापुरा गोमट पहुंचेगी।

Published on:

28 Aug 2025 08:09 am

28 Aug 2025 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway Alert : जम्मू जाने वाली चार ट्रेनें आज रहेंगी रद्द, आज चलेगी रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन

