रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, करेंगे स्टेशनों के री-डेवलपमेंट कार्यों का निरीक्षण



जयपुर प्रवास के दौरान रेल मंत्री शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। वे जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां यात्री सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक यात्री भवन, प्लेटफार्म विकास, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग जैसी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे।