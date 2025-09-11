Patrika LogoSwitch to English

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, करेंगे स्टेशनों के री-डेवलपमेंट कार्यों का निरीक्षण

Ashwini Vaishnav: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। दिल्ली से स्पेशल ट्रेन से खातीपुरा स्टेशन पहुंचेंगे। जगतपुरा में लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। साथ ही जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशन पर री-डेवलपमेंट कार्यों का निरीक्षण करेंगे।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 11, 2025

Railway Minister Ashwini Vaishnav
Railway Minister Ashwini Vaishnav (Patrika File Photo)

Ashwini Vaishnav: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। वे दिल्ली से स्पेशल ट्रेन द्वारा रवाना होकर सीधे खातीपुरा स्टेशन पहुंचेंगे। यहां उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं।


इसके बाद मंत्री वैष्णव जगतपुरा में आयोजित लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करेंगे। जहां वे लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं और रेल मंत्रालय की पहल पर चर्चा करेंगे।

पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे


जयपुर प्रवास के दौरान रेल मंत्री शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। वे जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां यात्री सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक यात्री भवन, प्लेटफार्म विकास, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग जैसी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे।


बता दें कि रेलवे इन स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें एसी वेटिंग हॉल, एस्केलेटर, लिफ्ट, साफ-सुथरे प्लेटफार्म और हरित ऊर्जा उपयोग जैसी पहलें शामिल हैं। रेल मंत्री के दौरे से इन प्रोजेक्ट्स को गति मिलने की उम्मीद है।


इसके साथ ही वे रेलवे अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रेल यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के सुझाव भी लेंगे। दौरे के मद्देनजर जयपुर रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल की विशेष तैयारियां की हैं।

Updated on:

11 Sept 2025 10:46 am

Published on:

11 Sept 2025 10:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, करेंगे स्टेशनों के री-डेवलपमेंट कार्यों का निरीक्षण

