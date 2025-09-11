रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान के लिए बड़ा ऐलान, प्रदेश के बड़े शहर होंगे ‘फाटक मुक्त’; जानें कैसे

Rajasthan News: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जयपुर दौरे के दौरान राजस्थान के बड़े शहरों को रेलवे फाटक से मुक्त करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले दो से तीन महीनों में पूरे प्रदेश के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, जिसमें सभी जोन शामिल होंगे।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा, ताकि आने वाले वर्षों में जनता को रेलवे फाटकों की समस्या से निजात मिल सके। इसके साथ ही दिल्ली से जैसलमेर के लिए एक ओवरनाइट ट्रेन शुरू करने की दिशा में भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
बता दें, रेल मंत्री ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। यहां मंत्री का स्वागत रेलवे अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर स्थित इंटीग्रेटेड कोच परिसर और रेल कोच रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ के साथ चर्चा में रेल मंत्री ने कोच परिसर के विस्तार पर जोर दिया।
उन्होंने बताया कि जयपुर में एक आधुनिक मेंटेनेंस फैसिलिटी विकसित करने की योजना है, जहां एक साथ 12 से 18 ट्रेनों का रखरखाव संभव होगा। इसमें वंदे भारत सहित अन्य ट्रेनों का मेंटेनेंस शामिल होगा। इस सुविधा के विकसित होने से जयपुर से नई ट्रेनें शुरू करने में आसानी होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
रेल मंत्री ने उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के साथ राजस्थान के लिए नई ट्रेनों की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जोधपुर से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन की तैयारी अंतिम चरण में है और इसे जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, बीकानेर से दिल्ली के लिए भी एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। इन ट्रेनों के शुरू होने से राजस्थान के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा।
रेल मंत्री ने जैसलमेर को पर्यटन हब के रूप में और विकसित करने की योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसलमेर राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसे और बेहतर बनाने के लिए वहां के रेलवे स्टेशन को पर्यटक-अनुकूल बनाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही, दिल्ली से जैसलमेर के लिए एक ओवरनाइट ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव मंत्रालय के समक्ष लाया जा रहा है। इस ट्रेन के शुरू होने से पर्यटकों को जैसलमेर की यात्रा में सुविधा होगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
खातीपुरा निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री के साथ जयपुर सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा और जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर मौजूद रहीं। इसके बाद रेल मंत्री जगतपुरा में लघु उद्योग भारती के नवनिर्मित भवन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टार्टअप्स और नवाचारों के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे।