रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान के लिए बड़ा ऐलान, प्रदेश के बड़े शहर होंगे ‘फाटक मुक्त’; जानें कैसे

रेल मंत्री ने जैसलमेर को पर्यटन हब के रूप में और विकसित करने की योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसलमेर राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसे और बेहतर बनाने के लिए वहां के रेलवे स्टेशन को पर्यटक-अनुकूल बनाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही, दिल्ली से जैसलमेर के लिए एक ओवरनाइट ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव मंत्रालय के समक्ष लाया जा रहा है। इस ट्रेन के शुरू होने से पर्यटकों को जैसलमेर की यात्रा में सुविधा होगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।