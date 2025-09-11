Rajasthan: ‘किसी भी सूरत में एक ईंट नहीं लगने दूंगा…’, नरेश मीणा ने CM को क्यों दी चुनौती? जानें

उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में दलितों, आदिवासियों और गरीबों पर अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। मलारना चूर, तारनपुर, दुब्बी जैसे गांवों में हो रही घटनाएं इसका जीता-जागता प्रमाण हैं। इसके बाद वे बनोटा गांव पहुंचे, जहां रामदेव जी महाराज के मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। यहां भी उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की नीतियां आम आदमी को कुचल रही हैं, जबकि वास्तविक विकास ग्रामीणों की भागीदारी से ही संभव है।