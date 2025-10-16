Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर से रेल यात्रियों के लिए करेंगे बड़ी सुविधा की शुरुआत, 65 स्टेशनों पर शुरू होंगी नई सुविधाएं

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर प्रवास पर रहेंगे। खातीपुरा स्टेशन से 65 स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। जयपुर-असारवा एक्सप्रेस में ‘प्रिटेंड कंबल कवर’ सुविधा की शुरुआत करेंगे।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 16, 2025

Railway Minister Ashwini Vaishnav

Railway Minister Ashwini Vaishnav (Patrika Photo)

Railway Minister Ashwini Vaishnav: जयपुर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को जयपुर प्रवास पर रहेंगे। रेलवे के कार्यक्रम के अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े दो अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे।


बता दें कि वैष्णव राजधानी के खातीपुरा स्टेशन से रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण के अनुसार रेल मंत्री सुबह करीब दस बजे खातीपुरा स्टेशन पहुंचेंगे। यहां 65 छोटे एवं मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म उन्नयन एवं विस्तार व एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का लोकार्पण करेंगे।


साथ ही जयपुर-असारवा एक्सप्रेस के समस्त एसी श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रिटेंड कंबल कवर की शुरूआत भी करेंगे। इसके अलावा वे सोढाला और अंबाबाड़ी में आयोजित होने वाले आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे।


बताते चलें, उत्तर पश्चिम रेलवे देश का पहला जोन होगा, जहां यात्रियों के लिए प्रिटेंड कंबल कवर सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है। शुरुआत में इसे केवल एक ट्रेन में लागू किया जाएगा। बाद में अन्य ट्रेनों और फिर देशभर में इसे विस्तार दिया जाएगा। इस सुविधा के तहत बेडरोल के साथ एक कवर भी मिलेगा, जिसका यात्री अपने अनुसार उपयोग कर सकेंगे।

Updated on:

16 Oct 2025 07:48 am

Published on:

16 Oct 2025 07:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर से रेल यात्रियों के लिए करेंगे बड़ी सुविधा की शुरुआत, 65 स्टेशनों पर शुरू होंगी नई सुविधाएं

