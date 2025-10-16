रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर से रेल यात्रियों के लिए करेंगे बड़ी सुविधा की शुरुआत, 65 स्टेशनों पर शुरू होंगी नई सुविधाएं



बताते चलें, उत्तर पश्चिम रेलवे देश का पहला जोन होगा, जहां यात्रियों के लिए प्रिटेंड कंबल कवर सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है। शुरुआत में इसे केवल एक ट्रेन में लागू किया जाएगा। बाद में अन्य ट्रेनों और फिर देशभर में इसे विस्तार दिया जाएगा। इस सुविधा के तहत बेडरोल के साथ एक कवर भी मिलेगा, जिसका यात्री अपने अनुसार उपयोग कर सकेंगे।