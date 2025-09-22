Patrika LogoSwitch to English

Railway News: पुणे-सांगानेर (जयपुर)-पुणे सुपरफास्ट 02 जोड़ी स्पेशल रेलसेवा का संचालन 25 सितंबर से

उत्तर पश्चिम रेलवे त्योहारों पर पुणे- सांगानेर-पुणे सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन आगामी 25 सितंबर से रहा है। ​ट्रेनों के ट्रिप बढ़ने और अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू होने पर यात्रियों को ट्रेनों में कंफर्म सीट मिल सकेगी।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Sep 22, 2025

सांगानेर-पुणे- सांगानेर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संचालन

उत्तर पश्चिम रेलवे आगामी त्यौहरों पर ट्रेनों में संभावित अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान मे रखते हुए यात्रियों की सुविधा के​ लिए पुणे-सांगानेर (जयपुर)-पुणे 02 जोडी स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन शुरू कर जा रहा है।

01411/01412, पुणे-सांगानेर (जयपुर)-पुणे ( द्वि-साप्ताहिक) सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

उत्तर पश्चिम रेलवे की सूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 01411/01412, पुणे-सांगानेर (जयपुर)-पुणे ( द्वि-साप्ताहिक) सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 25 सितंबर से 06 नवंबर तक (13 ट्रिप) पुणे से प्रत्येक गुरूवार व रविवार को और सांगानेर स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 01412, सांगानेर-पुणे (द्वि-साप्ताहिक) सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा आगामी 26 सितंबर से 07 नवंबर तक (13 ट्रिप) सांगानेर से प्रत्येक शुक्रवार व सोमवार को सुबह 11.35 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 09.30 बजे पुणे पहुंचेगी। इस गाडी में 04 थर्ड एसी, 06 द्वितीय शयनयान, 06 द्वितीय साधारण श्रेणी एवं 02 गार्ड डिब्बों सहित कुल 18 डिब्बें होगें।

01405/01406, पुणे-सांगानेर (जयपुर)-पुणे सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल

गाडी संख्या 01405, पुणे- सांगानेर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 26 सितंबर से 07 नवंबर तक (07 ट्रिप) पुणे से प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 09.45 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 07.40 बजे सांगानेर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 01406, सांगानेर-पुणे सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 27 सितंबर से 08 नवंबर तक (07 ट्रिप) सांगानेर से प्रत्येक शनिवार को सुबह 11.35 बजे रवाना होकर रविवार को 09.30 बजे पुणे पहुंचेगी। इस गाडी में 04 थर्ड एसी, 06 द्वितीय शयनयान, 06 द्वितीय साधारण श्रेणी एवं 02 गार्ड डिब्बों सहित कुल 18 डिब्बे होगें।

त्योहार पर अतिरिक्त ट्रेनें, स्टेशनों पर सख्ती

उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने आगामी त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने की कार्य योजना भी तैयार की है। वहीं कुछ ट्रेनों के फेरे बढ़ाने और कुछ गाड़ियों के डिब्बों में अतिरिक्त बढ़ोतरी की भी तैयारी है। जिससे ट्रेनों में यात्री दबाव को कम करने की कवायद है। इसके अलावा जयपुर समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने और हादसों की रोकथाम को लेकर भी रेलवे ने इस बार सख्त कदम उठाए हैं। जयपुर जंक्शन पर हसनपुरा हावड़ा ब्रिज से यात्रियों की एंट्री बंद की जा रही है वही जयपुर जंक्शन वेटिंग हॉल और आसपास के स्थान पर यात्रियों को होल्ड करने की कार्ययोजना लागू की गई है।

