Railway News: पुणे-सांगानेर (जयपुर)-पुणे सुपरफास्ट 02 जोड़ी स्पेशल रेलसेवा का संचालन 25 सितंबर से

उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने आगामी त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने की कार्य योजना भी तैयार की है। वहीं कुछ ट्रेनों के फेरे बढ़ाने और कुछ गाड़ियों के डिब्बों में अतिरिक्त बढ़ोतरी की भी तैयारी है। जिससे ट्रेनों में यात्री दबाव को कम करने की कवायद है। इसके अलावा जयपुर समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने और हादसों की रोकथाम को लेकर भी रेलवे ने इस बार सख्त कदम उठाए हैं। जयपुर जंक्शन पर हसनपुरा हावड़ा ब्रिज से यात्रियों की एंट्री बंद की जा रही है वही जयपुर जंक्शन वेटिंग हॉल और आसपास के स्थान पर यात्रियों को होल्ड करने की कार्ययोजना लागू की गई है।