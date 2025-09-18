Railway Special Trains: चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज के बाद अब रेलवे ने भी दी “बड़ी सौगात”

रेलवे ने बताया कि सभी स्पेशल ट्रेनों में साधारण श्रेणी डिब्बों की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि अभ्यर्थियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। परीक्षा अवधि में जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे प्रमुख परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों की पहुंच आसान बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है।