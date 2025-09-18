Railway Special Trains: चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज के बाद अब रेलवे ने भी दी “बड़ी सौगात”

Fourth Grade Exam: जयपुर। राजस्थान में होने वाली चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान रोडवेज के बाद अब रेलवे ने भी सौगात दी है। रोडवेज में जहां सात दिन परीक्षार्थियों के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं रेलवे ने दस जोड़ी परीक्षा स्पेशल बसें चलाई हैं।
उत्तर पश्चिम रेलवे ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। रेलवे ने परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 जोड़ी परीक्षा स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 18 से 21 सितम्बर तक विभिन्न रूट्स पर चलाई जाएंगी।
इन विशेष ट्रेनों का संचालन बांदीकुई-जयपुर, श्रीगंगानगर-जयपुर, हिसार-जयपुर, जयपुर-सवाईमाधोपुर, अजमेर-जयपुर, बाड़मेर-जोधपुर, श्रीगंगानगर-लालगढ़, सादुलपुर-बीकानेर, उदयपुर-अजमेर मार्ग पर होगा। वहीं, जोधपुर-जयपुर मार्ग पर परीक्षा स्पेशल ट्रेन तीन ट्रिप के साथ संचालित होगी।
रेलवे ने बताया कि सभी स्पेशल ट्रेनों में साधारण श्रेणी डिब्बों की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि अभ्यर्थियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। परीक्षा अवधि में जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे प्रमुख परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों की पहुंच आसान बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे। इस कदम से हजारों परीक्षार्थियों को राहत मिलेगी और उन्हें समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी।
चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे का यह निर्णय एक बड़ी सौगात साबित होगा, जिससे उनकी परीक्षा यात्रा सुरक्षित और सुगम बन सकेगी।