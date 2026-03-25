Rain Alert: पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में बारिश की तात्कालिक चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में स्थानीय स्तर पर बादल बनने की प्रक्रिया तेज हुई है, जिसके कारण अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ झोंकेदार हवा भी चल सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों में अनावश्यक रूप से न रुकने की सलाह दी है। खासतौर पर किसानों और यात्रियों को मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है।