Rain Alert: पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में बारिश की तात्कालिक चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

बारिश के दौरान की तस्वीर-फाइल
जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए अगले तीन घंटे के भीतर बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी को देखते हुए इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में स्थानीय स्तर पर बादल बनने की प्रक्रिया तेज हुई है, जिसके कारण अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ झोंकेदार हवा भी चल सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों में अनावश्यक रूप से न रुकने की सलाह दी है। खासतौर पर किसानों और यात्रियों को मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है।
दरअसल, राजस्थान में मार्च के आखिरी सप्ताह में मौसम लगातार बदलने के संकेत पहले ही मिल चुके थे। 25 मार्च को जारी मौसम अपडेट में बताया गया कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि 26 और 27 मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई थी, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर 28 मार्च से प्रदेश में दिखना शुरू हो सकता है। इस सिस्टम के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र में आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।
इसके बाद 29 मार्च को इस मौसम प्रणाली का असर और व्यापक होने का अनुमान है। उस दिन जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कई जिलों में भी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी छिटपुट स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है।
मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 30 और 31 मार्च को भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव बना रहेगा और तापमान में भी हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल पश्चिमी जिलों के लिए जारी तात्कालिक चेतावनी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग