Rain Forecast: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 1 व 2 फरवरी को आकाशीय बिजली के साथ बारिश की संभावना

Rajasthan Weather: जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से कई जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने बताया कि 31 जनवरी को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
1 और 2 फरवरी को भी उत्तरी व पूर्वी राजस्थान के इन क्षेत्रों में मौसम का असर जारी रह सकता है। हल्की से मध्यम बारिश अथवा बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ सकती है। वहीं, जालौर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।
मौसम में इस बदलाव का असर किसानों पर भी पड़ सकता है। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।
