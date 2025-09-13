Rajasthan Weather: थमी बरसात, बढ़ी गर्मी, श्रीगंगानगर 36.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म

Rajasthan temperature update: जयपुर। मानसून का आगमन इस बार समय से पहले हुआ और प्रदेश में सामान्य से अधिक बरसात हुई। लेकिन 8 सितंबर से बरसात का दौर थमते ही मौसम का रुख बदल गया है। लगातार तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। श्रीगंगानगर से लेकर चूरू, बीकानेर, फलौदी और अलवर जैसे इलाकों में पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है।