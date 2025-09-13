Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather: थमी बरसात, बढ़ी गर्मी, श्रीगंगानगर 36.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म

Rajasthan temperature: 12 सितंबर को श्रीगंगानगर का तापमान 36.5 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। वहीं अन्य जिलों में भी तापमान 35 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 13, 2025

Rajasthan temperature update: जयपुर। मानसून का आगमन इस बार समय से पहले हुआ और प्रदेश में सामान्य से अधिक बरसात हुई। लेकिन 8 सितंबर से बरसात का दौर थमते ही मौसम का रुख बदल गया है। लगातार तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। श्रीगंगानगर से लेकर चूरू, बीकानेर, फलौदी और अलवर जैसे इलाकों में पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है।

12 सितंबर को श्रीगंगानगर का तापमान 36.5 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। वहीं अन्य जिलों में भी तापमान 35 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। सुबह-शाम हल्की ठंडक जरूर है, लेकिन दोपहर में तेज गर्मी परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने 17 सितंबर से फिर से बरसात लौटने की संभावना जताई है। ऐसे में जाते-जाते मानसून से प्रदेशवासियों को एक बार फिर राहत की उम्मीद बनी हुई है।

image

राजस्थान के प्रमुख जिलों में अधिकतम तापमान (8 से 12 सितंबर)

जिला12 सितम्बर11 सितम्बर10 सितम्बर9 सितम्बर8 सितम्बर
श्रीगंगानगर36.5° C35.9° C34.4° C34.8° C34.5° C
चूरू35.6° C34.8° C35.4° C34.4° C34.4° C
बीकानेर35.2° C34.0° C33.8° C34.5° C34.2° C
फलौदी35.0° C33.8° C33.6° C33.2° C31.8° C
अलवर35.4° C34.0° C34.0° C34.4° C33.5° C
पिलानी35.7° C35.0° C34.7° C35.2° C34.0° C

Published on:

13 Sept 2025 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: थमी बरसात, बढ़ी गर्मी, श्रीगंगानगर 36.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म

